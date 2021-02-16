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«Любимчики фортуны»: какие знаки Зодиака хранят Высшие силы

Этим знакам Зодиака повезет в 2021 году

сегодня, 08:05 comments4198
Автор:

Светлана Шкурупий

Известный российский астролог Павел Глоба назвал три знака Зодиака, которых в этом году ожидает удача, потому что они под охраной Высших сил. Кому же так повезло?

«Любимчики фортуны»: какие знаки Зодиака хранят Высшие силы

(фото из открытых источников)

Близнецы 

Эксперт говорит, что представители этого знака Зодиака являются "любимчиками" фортуны, поэтому в 2021 году их ожидает везение и успех. С какими бы трудностями не встречались Близнецы, они с легкостью их будут решать, потому что удача на их стороне. И она указывает им правильный путь. И чтобы Высшие силы и дальше их оберегали, Близнецам необходимо развиваться как физически, так и духовно.

Дева

По словам Павла Глобы, люди, которые родились под знаком Девы, настоящие счастливчики. Им также в этом году будет улыбаться удача и счастье, но, чтобы добиться успеха, им придется выкладывать на все 100%. Только в этом случае, Высшие силы будут обеспечивать их жизненной энергией и своей защитой. 

Стрелец

Представители этого знака очень открытые, динамичные и прямолинейные. Стрельцам в 2021 году, по словам астролога, также будет сопутствовать везение и удача. Им будет удаваться находить выходы из любых сложных задач. Но при этом, чтобы Высшие силы продолжали быть на их стороне, нужно максимально выкладываться, работать и ценить свою жизнь.

Напомним, недавно астрологи рассказали, что в феврале сложится квадрат Сатурн-Уран, который будет активный до конца года.  В связи с этим, трех знаков Зодиака ждет резкий поворот судьбы. Узнайте, кому стоит ждать больших перемен?

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что астрологи назвали знаки Зодиака, которым нужно быть осторожнее в любви.


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Источник: https://rsute.ru/927639-pavel-globa-nazval-znaki-zodiaka-u-kotoryh-est-pokrovitelstvo-svyshe-i-chyornye-polosy-im-ne-strashny.html
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