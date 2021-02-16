«Любимчики фортуны»: какие знаки Зодиака хранят Высшие силы

Известный российский астролог Павел Глоба назвал три знака Зодиака, которых в этом году ожидает удача, потому что они под охраной Высших сил. Кому же так повезло?

(фото из открытых источников)

Близнецы

Эксперт говорит, что представители этого знака Зодиака являются "любимчиками" фортуны, поэтому в 2021 году их ожидает везение и успех. С какими бы трудностями не встречались Близнецы, они с легкостью их будут решать, потому что удача на их стороне. И она указывает им правильный путь. И чтобы Высшие силы и дальше их оберегали, Близнецам необходимо развиваться как физически, так и духовно.

Дева

По словам Павла Глобы, люди, которые родились под знаком Девы, настоящие счастливчики. Им также в этом году будет улыбаться удача и счастье, но, чтобы добиться успеха, им придется выкладывать на все 100%. Только в этом случае, Высшие силы будут обеспечивать их жизненной энергией и своей защитой.

Стрелец

Представители этого знака очень открытые, динамичные и прямолинейные. Стрельцам в 2021 году, по словам астролога, также будет сопутствовать везение и удача. Им будет удаваться находить выходы из любых сложных задач. Но при этом, чтобы Высшие силы продолжали быть на их стороне, нужно максимально выкладываться, работать и ценить свою жизнь.

Напомним, недавно астрологи рассказали, что в феврале сложится квадрат Сатурн-Уран, который будет активный до конца года. В связи с этим, трех знаков Зодиака ждет резкий поворот судьбы. Узнайте, кому стоит ждать больших перемен?

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что астрологи назвали знаки Зодиака, которым нужно быть осторожнее в любви.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!