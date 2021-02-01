Каких знаков Зодиака в феврале ждет резкий поворот судьбы

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МЕНЮ
Светлана Шкурупий
Астрологи
предупреждают, что в текущем месяце сложится квадрат Сатурн-Уран, который будет
активным до конца 2021 года. В связи с этим, нескольких знаков Зодиака ждут
большие перемены, такая себе "перезагрузка", от которой они не смогут
отказаться.
гороскоп на февраль (фото из открытых источников)
Специалисты
говорят, что в этот период нельзя отказываться от каких-то изменений,
обновлений и прочего, потому что чем раньше вы начнете менять свою жизнь, тем
больше успеете сделать до конца года. Например, 7 февраля, квадрат Венера-Уран
принесет перемены в жизнь трех знаков Зодиака. Каких именно?
Тельцы
Астрологи
говорят, что обладателям этого знака будет сложнее всего, ведь им близки эти две
планеты, поэтому они столкнутся с внутренним конфликтом. Перемены в жизни
Тельцов будут существенными, но из-за того, что они будут сомневаться, какую
сторону принять, возможны трудности.
Водолеи
Обладатели
этого знака также столкнутся с конфликтным аспектом: Уран — их управитель, а
Венера — в их знаке. Водолеи будут заинтересованы в грядущих жизненных
переменах, но в то же время будут пытаться усидеть на двух стульях, чтобы ничего
не менять.
Весы
А
вот Весы в текущем месяце столкнутся с положительными событиями. Обладателей
этого знака ждет новый интерес, хобби, возможно тяга к современным тенденциям в
искусстве, и даже спонтанное романтическое свидание. Но стоит быть осторожнее, потому
что интерес может быть мимолетным.
Напомним,
что астролог Фаина Щербина назвала самый успешный знак зодиака в 2021 году.
Ранее
издание "Комментарии" сообщало, какие дни будут самые счастливые для всех знаков
Зодиака в 2021 году, согласно тибетскому гороскопу.
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