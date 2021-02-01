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Главная Новости Досуг психология Каких знаков Зодиака в феврале ждет резкий поворот судьбы
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Каких знаков Зодиака в феврале ждет резкий поворот судьбы

В феврале впервые сложится квадрат Сатурн-Уран

сегодня, 07:50
Автор:

Светлана Шкурупий

Астрологи предупреждают, что в текущем месяце сложится квадрат Сатурн-Уран, который будет активным до конца 2021 года. В связи с этим, нескольких знаков Зодиака ждут большие перемены, такая себе "перезагрузка", от которой они не смогут отказаться.

Каких знаков Зодиака в феврале ждет резкий поворот судьбы

гороскоп на февраль (фото из открытых источников)

Специалисты говорят, что в этот период нельзя отказываться от каких-то изменений, обновлений и прочего, потому что чем раньше вы начнете менять свою жизнь, тем больше успеете сделать до конца года. Например, 7 февраля, квадрат Венера-Уран принесет перемены в жизнь трех знаков Зодиака. Каких именно?

Тельцы

Астрологи говорят, что обладателям этого знака будет сложнее всего, ведь им близки эти две планеты, поэтому они столкнутся с внутренним конфликтом. Перемены в жизни Тельцов будут существенными, но из-за того, что они будут сомневаться, какую сторону принять, возможны трудности.

Водолеи

Обладатели этого знака также столкнутся с конфликтным аспектом: Уран — их управитель, а Венера — в их знаке. Водолеи будут заинтересованы в грядущих жизненных переменах, но в то же время будут пытаться усидеть на двух стульях, чтобы ничего не менять.

Весы

А вот Весы в текущем месяце столкнутся с положительными событиями. Обладателей этого знака ждет новый интерес, хобби, возможно тяга к современным тенденциям в искусстве, и даже спонтанное романтическое свидание. Но стоит быть осторожнее, потому что интерес может быть мимолетным.

Напомним, что астролог Фаина Щербина назвала самый успешный знак зодиака в 2021 году.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, какие дни будут самые счастливые для всех знаков Зодиака в 2021 году, согласно тибетскому гороскопу.


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Источник: https://www.astromeridian.ru/news/rezkie_peremeny_fevral_2020.html
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