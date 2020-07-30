Лидер или деспот: четыре самых распространенных мифа о шефах

Лидерами становятся - и это факт. Остальное - почти всегда полуправда с карьерных тренингов. Когда тебя внезапно настигает успех и ты становишься лидером команды, неизменно в голове всплывают всевозможные варианты вроде "я не прирожденный руководитель", "они все тираны и деспоты, как не стать таким" и прочее, и прочее. Сегодня издание mport расскажет нам о главных стереотипах относительного того, каким должен быть руководитель.



Босс не должен проявлять слабость

Считая, что признание вины и изменение курса действий - слабость, любой человек обречён на провал. По-настоящему сильные лидеры признают ошибки, свои или чужие, извлекая из них уроки. Они воспринимают обратную связь, даже если она негативная, и демонстрируют человечность, прислушиваясь и заботясь о сотрудниках.

Экстраверты - лучшие руководители

Есть стереотип, что экстраверты более общительные и уверенные, а интроверты замкнутые и стеснительные. Однако это больше связано с обработкой информации и ее распространением - экстраверты выносят проблему на обсуждение, а интроверты переживают ее в себе. Однако сама эта черта никак не гарантирует, что экстраверт - хороший управленец. Среди интровертов есть поистине выдающиеся лидеры вроде Билла Гейтса, Уоррена Баффета или Барака Обамы.

Руководитель = новатор

Конечно, быть новатором - неплохо, он амбициозен и напорист, готов рискнуть и сосредоточиться на глобальной цели. Однако чаще всего они независимы и предпочитают одиночную игру. Поэтому лучше научиться увлекать коллег, подчинённых и начальствующих, поддерживать контакт и работать в сообществе. Так любые новации гарантированно смогут воплотиться.

Сотрудники не доверяют боссу

Если начальник обычно кричит, срывается и наказывает, сотрудники вряд ли пойдут на откровенность. Стоит научиться контролировать свои эмоции, сосредотачиваться на поиске решений, а не на обвинениях. А отзывы от коллег можно получить и анонимными опросами, ведь не боясь последствий, люди более откровенны.

Также издание "Комментарии" расскажет, в каких случаях нужно бежать с собеседования.

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