Когда нужно бежать с собеседования: три главных признака

Мы отдаем работе примерно треть всей своей жизни. Здорово, если потраченные силы и время хорошо вознаграждаются. Еще лучше, если к высокой заработной плате прилагаются и позитивные эмоции. Однако с работой везет не каждому. Проще простого нарваться на вакансию, которая в дальнейшем принесет только разочарования. С помощью портала mport мы расскажем тебе о нескольких "звоночках" на собеседовании, когда стоит "делать ноги".

Слишком короткое собеседование

Чересчур короткое собеседование не сулит ничего хорошего. Прежде чем принимать какие-либо решения, представителю компании необходимо уточнить немало важных моментов о кандидате. Для этого менеджер по подбору персонала старается узнать, как можно больше информации об опыте работы, личной жизни и даже увлечениях. Не стоит удивляться, если HR-менеджер задаст вопрос о наличии интереса к азартным играм, в частности к популярным онлайн-казино. Дело в том, что кандидата с какими-либо зависимостями не возьмут ни на одну серьезную должность, поэтому вопрос не должен удивить. Если же с кандидатом побеседовали буквально пять минут и даже не задали подобных вопросов, скорее всего, работодатель уже определился с выбором.

Собеседование в нетипичном месте

Интервью должно проходить исключительно в официальной обстановке. Если работодатель по каким-либо причине не желает сообщать своим сотрудникам о своем намерении рассмотреть новых кандидатов, он может предложить соискателю пройти собеседование в неформальной обстановке вне офиса или в неурочное время. Если работодатель предлагает пройти интервью ранним утром в кафе или в выходной день, рекомендуем не соглашаться. Во-первых, соглашаясь на встречу в неформальном месте, ты не сможешь оценить рабочую атмосферу, ведь может быть и такое, что в дальнейшем тебе придется не по душе новый коллектив. Во-вторых, если начальник подыскивает замену человеку, который еще не знает о своем увольнении, это говорит о методах руководства в этой организации. Есть вероятность, что замену вскоре будут искать уже тебе.

Много внимания личной жизни



Сексуальная ориентация, планы на детей, религия и семейное положение — вещи, которые не должны интересовать работодателя. Более того, все это никак не должно влиять на решение. Все, что не может непосредственно повлиять на эффективность работы, начальству знать необязательно. Если тебе задали неуместные вопросы, не бойся отвечать на них отказом, объясняя это личными границами. Если менеджер настаивает на ответах, смело заявляй о его непрофессионализме.

Также издание "Комментарии" расскажет, о чем следует спрашивать работодателя во время собеседования.

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