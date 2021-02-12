12.02.2021: нумерологии рассказали о магии зеркальной даты

Зеркальные даты 2021 года обладают магической силой, они могут привлечь важные события в вашу жизнь и повлиять на вашу судьбу. Именно об этом твердят нумерологии. Они также и дали объяснение, почему сегодняшний день уникальный.



Зеркальная дата 12.02.2021 - фото: из открытых источников

Если мы посмотрим на числа 12.02 и 2021, то увидим, одинаково, если прочитать его наоборот. Считается, что сегодня, 12 февраля, самая сильная зеркальная дата. Она способна открыть людям невероятные возможности и даже может изменить человеку судьбу.

Число 12 — это сочетание власти и управления. 12 подвигов Геракла, 12 греческих богов, 12 апостолов Христа, 12 месяцев в году. И даже конец света предсказывали 12 декабря 2012 года.

Этот день станет отличным для новых начинай, создания своего бизнеса, личной жизни, Как минимум, нужно сегодня создать план на весь год. Именно сегодня для этого удачный день.

Что нужно делать на зеркальную дату?

Сегодняшний день станет отличным для того, чтобы отказаться от вредных привычек и вычеркрнутьиз своей жизни людей, которые негативно влияют на вас. Еще сегодня нужно написать на листе бумаги, от чего вы бы хотели отказаться. Сюда могут входить ваши привычки, личностные качества, люди, работа, обязанности, которые тяготят вас и расстраивают.

В этот день рекомендуется позаботиться о себе. То есть заняться спортом, входить с ланом красоты, на массаж, в СПА, или же в любые другие места, где вы сможете расслабиться.

Также 12.02.2021 — благоприятный день для свадьбы. Эта дата очень знаковая и принесет счастье тем, кто сегодня женится.





Чего нельзя делать на зеркальную дату?

- Не желай никому зла, ведь все, что ты скажешь в чужой адрес;

- Сегодня категорически нельзя обсуждать других людей в плохом смысле;

- Нельзя ссориться;

- Сегодня нельзя лениться и оставлять дела на потом;

- Не делать спонтанные покупки;

- Не ругать себя за ошибки.

Нумеорологи уверены, что если в зеркальную дату загадать желание, то оно непременно сбудется. Главное – загадать то, исполнения чего хотелось бы больше всего на свете.

Напомним, ранее сайт "Комментарии" сообщал читателям о том, что астрологи назвали 3 знака Зодиака, для которых 2021 год будет неудачным, а также о худших подарках на День святого Валентина.

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