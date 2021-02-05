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Астрологи назвали 3 знака Зодиака, для которых 2021 год будет неудачным

Сразу 3 знака Зодиака проведут 2021 год неудачно

сегодня, 16:55
Автор:

Мокрик Анастасия

Для некоторых людей  2020 год был неудачным. Поэтому сейчас многие задаются вопросом, чего же ждать от 2021. Астрологи заявляют, что для трёх знаков Зодиака, к сожалению, этот год станет крайне неудачным.

Астрологи назвали 3 знака Зодиака, для которых 2021 год будет неудачным

Названы 3 знака Зодиака, которых ждут неудачи в 2021 году - фото: из открытых источников

Скорпион

Обладателям этого знака Зодиака в текущем году придется едва ли не сложнее всех. По прогнозам астрологов Скорпионов в этом году ожидает волна неудач. Это может привести к длительным депрессиям, а также к нервным срывам.

Им необходимо научиться контролировать свои эмоции и научиться терпению. Во всех бедах, которые будут случаться, не стоит винить своих родных и близких. Лучшим способом будет не пропускать через себя всё самое плохое, не замечать неудачи и идти дальше.

Лев

Для Львов этот год также станет нелегким. Их ожидают конфликты, неудачи в личной жизни, а также в различных делах и начинаниях. К счастью, Львов считают победителями, поэтому астрологи уверены, что они смогут справиться со всеми испытаниями, которые приготовил им 2021 год.

Кроме того, этому знаку Зодиака нужно будет пустить свои силы на то, чтобы в этом году не потерять всё нажитое. Это касается сбережений, бизнеса, работы и даже отношений.

Близнецы

Астрологи прогнозируют для Близнецов фатальные события в этом году. Это означает, что им стоит готовиться к неприятным сюрпризам и даже трагическим моментам. В этом году обладателям этого знака Зодиака следует сделать переоценку ценностей и научиться слушать не только себя, но и других людей.

Справиться с неприятностями вам помогут люди, от которых вы этого даже не ожидали, несмотря на то, что они всегда были рядом. Благодаря этому Близнецы смогут многое переосмыслить и обрести новых близких людей.

Напомним, ранее сайт "Комментарии" сообщал читателям о том, что астрологи назвали знаки Зодиака, которым нужно быть осторожнее в любви.



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Источник: https://www.infox.ru/usefull/288/249764-3-znaka-zodiaka-kotorye-mogut-poterat-vse-v-2021-godu
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