6 зодиакальных пар, у которых чаще всего не получается хранить верность друг другу

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Ольга Чародий
Овен и Телец
Гороскоп. Фото kolobok.ua
В этом тандеме, главное место занимает Овен, Телец будет подчиняться. Очень непростой союз, поскольку Тельцы любят стабильность, Овны, наоборот, более легкий знак. В связи с этим Тельцы получат много неприятных моментов, поскольку их парнер постоянно будет им изменять.
Близнецы и Весы
Близнецы и Весы могут легко очароваться друг другом, но и, как и в предыдущей паре, причиной расставания станет ветряное отношение одного из пары. Поначалу Весы полностью обезоружены непосредственностью
Близнецов, однако со временем понимают, что они совершенно не готовы к
серьезным и продолжительным отношениям. Измены станут частной причиной скандалов пары, и в конце концов пара может расстаться.
Рак и Козерог
В случае с двумя этими знаками Зодиака можно точно быть
уверенными в том, что противоположности притягиваются. Раки обожают заботу,
обходительность и серьезность Козерогов, которые, в свою очередь, без памяти
влюблены в свойственную Ракам чувственность.
Лев и Стрелец
Лев и Стрелец относится к стихии Огня. Оба знака обладают внутренним притяжением и привлекательностью. Однако Львам всегда не хватает
внимания в отношениях со Стрельцами, которые постоянно куда-то спешат и чем-то
заняты. Зодиака, Стрельцы никогда не смогут относится ко Львам так, как они бы этого хотели.
Скорпион и Рыбы
Водолей и Дева
Хоть эти знаки Зодиака и обладают совершенно противоположной энергетикой, они безумно похожи и моментально находят друг друга привлекательными. Несмотря на это, знакам тяжело будет найти общий язык.
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