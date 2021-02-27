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Главная Новости Досуг психология 6 зодиакальных пар, у которых чаще всего не получается хранить верность друг другу
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6 зодиакальных пар, у которых чаще всего не получается хранить верность друг другу

Неверность в этой паре будет не обязательно может быть очевидной, потому что оба знака Зодиака могут легко и продолжительно обманывать друг друга и не нести за это никаких последствий.

сегодня, 21:39
Автор:

Ольга Чародий

Овен и Телец

6 зодиакальных пар, у которых чаще всего не получается хранить верность друг другу

Гороскоп. Фото kolobok.ua

В этом тандеме, главное место  занимает Овен, Телец будет подчиняться. Очень непростой союз, поскольку Тельцы любят стабильность, Овны, наоборот, более легкий знак. В связи с этим Тельцы получат много неприятных моментов,  поскольку их  парнер постоянно будет им изменять. 

Близнецы и Весы

Близнецы и Весы могут легко очароваться друг другом, но и, как и в предыдущей паре, причиной  расставания станет ветряное отношение одного из  пары. Поначалу Весы полностью обезоружены непосредственностью Близнецов, однако со временем понимают, что они совершенно не готовы к серьезным и продолжительным отношениям. Измены станут частной причиной скандалов пары, и в конце концов пара может  расстаться. 

Рак и Козерог

В случае с двумя этими знаками Зодиака можно точно быть уверенными в том, что противоположности притягиваются. Раки обожают заботу, обходительность и серьезность Козерогов, которые, в свою очередь, без памяти влюблены в свойственную Ракам чувственность.

Лев и Стрелец

Лев и Стрелец относится к стихии Огня. Оба знака обладают внутренним притяжением и привлекательностью. Однако Львам всегда не хватает внимания в отношениях со Стрельцами, которые постоянно куда-то спешат и чем-то заняты. Зодиака, Стрельцы никогда  не смогут  относится ко Львам так, как они бы этого  хотели. 

Скорпион и Рыбы

Скорпион и Рыбы в паре не отличаются особенной щепетильностью к друг другу и могут по-тихому изменять партнеру очень продолжительное время.  Прекрасный пример того, что партнеры получают ровно столько, сколько отдают.

Водолей и Дева

Хоть эти знаки Зодиака и обладают совершенно противоположной энергетикой, они безумно похожи и моментально находят друг друга привлекательными. Несмотря на это, знакам тяжело будет  найти общий язык.

Напомним, как сообщали ранее — узнайте, что предвещает вашему знаку зодиака финансовый гороскоп на март 2021 года.


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Источник: https://mixnews.lv/
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