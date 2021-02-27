Гороскоп на март: кого из знаков зодиака ждет богатство

Вот-вот наступит весна и многим знакам зодиака она принесет существенную финансовую прибыль. А вот кое-кому еще придется подождать своей "денежной" полосы. Узнайте, что предвещает вашему знаку зодиака финансовый гороскоп на март 2021 года!

Финансовый гороскоп на март. Фото из открытых источников

Овен

Прислушивайтесь к близким, именно они могут помочь не дать вам сделать ошибки. Звезды не рекомендуют в этом месяце брать деньги в долг, как бы туго не пришлось затянуть поясок.

Тельцы

В этом месяца ваша интуиция не будет сильна, поэтому лучше совершайте только плановые покупки. Предпочтение отдайте безналичным операциям. Постарайтесь не идти на поводу собственного "хочу".

Близнецы

Не сидите без дела, будьте трудолюбивы и не поддавайтесь на авантюры в этом месяце. Звезды дают добро на открытие накопительного счета в банке.

Рак

В марте вам можно отказываться от всего старого, совершать дорогостоящие покупки и менять место работы. Не жалейте денег на то, что вас делает счастливым.

Лев

Звезды разрешают вам в этом месяце делать важные покупки. А еще можете смело тратиться на подарки дорогим людям и развлечения.

Дева

Выпадает шанс найти дело, которое по-настоящему вам по душе. Но остерегайтесь завистников – они могут помешать вам приумножить доходы.

Весы

Март благосклонен к вам. Не бойтесь оплачивать развлечения, путешествия и романтические приятности.

Скорпион

Если будете стараться, то работа принесет больший доход в марте. Особая удача ждет тех, кто по работе постоянно в разъездах.

Стрелец

Помните, что деньги любят порядок и взвешенный подход. И не поддавайтесь на хитрости недоброжелателей.

Козерог

Пока что забудьте о риске и ныряйте с головой в работу. Следование расписанию сохранит ваши доходы.

Водолей

Деловая сфера в марте не пострадает, можно смело открывать бизнес и менять работу. Ищите баланс между экономией времени и денег.

Рыбы

Ваши желания исполнятся. Решайтесь на дорогостоящие покупки, но не забывайте о работе.

Ранее астрологи рассказали, каким пяти знакам зодиака крупно повезет этой весной.

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