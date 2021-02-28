3 знака Зодиака, которые могут изменять много лет, но так и не быть пойманными

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МЕНЮ
Ольга Чародий
Фото: kolobok.ua
Поймать
обманщика Рака практически невозможно. Если Рак решил гулять с другим
человеком, вы не найдете подтверждения измены в его телефоне. Чаще всего, Раки
предусмотрительные, и у него в запасе
всегда есть несколько тайных телефонов. Все переписки они удаляют. Это, кстати,
касается не только мужчин-изменщиков, но
и женщин. И даже если случится чудо, и жена застанет Рака в объятиях другой,
водный хитрец сумеет вывернуться: он-де жертва заговора, да и вообще это не он,
а его брат-близнец.
Изменщик-Лев
Львы –
властный уверенный в себе знак зодиака всегда сможет вам придумать, что ответить об измене. Изменщики этого знака Зодиака очень любят красивых людей, и
готовы быстро решится на измену, если встречают человека, который обратил на себя внимание. Вы нашли в его
машине презервативы? Изменщик-Лев быстро выкрутится из создавшейся ситуации.
Вплоть до того, что он просто он хотел налить в них воды и позабавиться, кидая
шарики с балкона. У Льва заготовлена тысяча отмазок на любые поводы.
Изменщик-Стрелец
Если
изменщик-Стрелец не попался, это не значит, что ничего не было. Стрелец –
огненный знак и страсть у него в крови,
быт через несколько буквально начинает его съедать. Однако этот знак зодиака не будет опускаться до банальных измен, например, мужчина-Стрелец очень тщательно подбирает своих
любовниц. Это не будет случайная
девушка в кафе, только проверенные и чаще всего
замужние дамы.
Если мужчина
ни разу не попался, значит, он вас любит и дорожит отношениями. Не спешите
уличать его во лжи, ведь достаточно взглянуть в кристально честные глаза
супруга, чтобы понять – вы единственная.
Напомним, 28 февраля самочувствие постепенно будет улучшаться. Не оставляйте без внимания детей-подростков.
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