3 знака Зодиака, которые могут изменять много лет, но так и не быть пойманными

Изменщик-Рак





Фото: kolobok.ua

Поймать обманщика Рака практически невозможно. Если Рак решил гулять с другим человеком, вы не найдете подтверждения измены в его телефоне. Чаще всего, Раки предусмотрительные, и у него в запасе всегда есть несколько тайных телефонов. Все переписки они удаляют. Это, кстати, касается не только мужчин-изменщиков, но и женщин. И даже если случится чудо, и жена застанет Рака в объятиях другой, водный хитрец сумеет вывернуться: он-де жертва заговора, да и вообще это не он, а его брат-близнец.



Изменщик-Лев

Львы – властный уверенный в себе знак зодиака всегда сможет вам придумать, что ответить об измене. Изменщики этого знака Зодиака очень любят красивых людей, и готовы быстро решится на измену, если встречают человека, который обратил на себя внимание. Вы нашли в его машине презервативы? Изменщик-Лев быстро выкрутится из создавшейся ситуации. Вплоть до того, что он просто он хотел налить в них воды и позабавиться, кидая шарики с балкона. У Льва заготовлена тысяча отмазок на любые поводы.

Изменщик-Стрелец

Если изменщик-Стрелец не попался, это не значит, что ничего не было. Стрелец – огненный знак и страсть у него в крови, быт через несколько буквально начинает его съедать. Однако этот знак зодиака не будет опускаться до банальных измен, например, мужчина-Стрелец очень тщательно подбирает своих любовниц. Это не будет случайная девушка в кафе, только проверенные и чаще всего замужние дамы.

Если мужчина ни разу не попался, значит, он вас любит и дорожит отношениями. Не спешите уличать его во лжи, ведь достаточно взглянуть в кристально честные глаза супруга, чтобы понять – вы единственная.

Напомним, 28 февраля самочувствие постепенно будет улучшаться. Не оставляйте без внимания детей-подростков.

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