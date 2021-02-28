Гороскоп на воскресенье 28 февраля для каждого знака Зодиака

Гороскоп. Фото kolobok.ua

Овен

Ваше настроение намного улучшится благодаря воскресному дню: вы отдохнете, а вечером ваш любимый человек может вас удивить.

Телец

Неожиданно вы можете получить финансовую помощь. Не старайтесь в этот раз рационально откидывать деньги, а сделайте себе приятное, купите что-то для себя.

Близнецы

Хороший день подумать о перестановки в квартире или в доме. Ваши идеи в интерьере могут вас вдохновить на создание прекрасного.

Рак

Присмотритесь к своим детям-подростам, у них могут быть проблемы, о которых вы не в курсе. События этого дня также могут позвать вас в дорогу. Вам необходимо тщательно подготовиться к путешествию.

Лев

Этот день не самый лучший для проведения финансовых операций. Будьте осторожны, вас хотят обмануть на деньги. Постарайтесь в этот день меньше думать о работе.

Дева

Возможно, сегодня вы встретите давнего приятеля, с которым раньше были связаны неприятные события. Вам придется снова пережить те впечатления.

Весы

Неплохой день для переезда или поездки за город. Вероятно, осуществятся давние мечты многих представителей данного знака.

Скорпион

Бытовые проблемы могут полностью вас захватить в выходной день. Не расстраивайтесь: постарайтесь отдохнуть перед рабочей неделей, приведите в порядок свой внутренний мир и в понедельник с новыми силами на работу.

Стрелец

Вероятен взлет творческой мысли и фантазии, прилив жизненных сил. Даже из самых сложных ситуаций находчивые Стрельцы смогут выпутаться с выгодой для себя.

Козерог

Ничего значительного не предпринимайте. Откажитесь от домашней работы в первой половине дня. Посвятите воскресенье самоуглублению, самообразованию, пересмотру всей системы ценностей. Полезны прогулки в уединении, небольшие путешествия.

Водолей

Сегодня возможны резкие смены настроения. Ваше честолюбие может чередоваться с пораженческими настроениями, энергичность – с внутренним напряжением, а внешняя активность – с нагнетанием напряженности в отношениях с окружающими вас людьми.

Рыбы

Постарайтесь сдерживать себя во всем, и тогда этот день не оставит неприятных воспоминаний. Вам покажется, что мир окрашен в серые цвета, вы утратите веру в завтрашний день.

Напомним, прислушивайтесь к близким, именно они могут помочь не дать вам сделать ошибки. Звезды не рекомендуют в этом месяце брать деньги в долг, как бы туго не пришлось затянуть поясок.

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