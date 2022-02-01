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8 советов для здорового сна, о которых следует знать каждому

В Минздраве продолжают делиться важной и полезной информацией для украинцев

сегодня, 01:23
Автор:

Ольга Чародий
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Сон очень важная составляющая качественной и здоровой жизни, ведь от нее зависит физическое и моральное самочувствие. Поэтому ловите важные советы, как сделать ночной отдых поистине полноценным. В Минздраве продолжают делиться важной и полезной информацией украинцев. На этот раз специалисты напомнили о важности сна и о том, как сделать его качественным. Достаточное количество сна помогает улучшить качество жизни, укрепить физическое и психическое здоровье, стимулирует центральную нервную систему работать корректно.

8 советов для здорового сна, о которых следует знать каждому

Сон (фото из открытых источников)

"Недостаток сна делает нас раздражительным, может негативно влиять на мышление, внимание, скорость реакции, креативность, способность работать и учиться, общаться с другими, контролировать эмоции и поведение и т.д. Дефицит сна также связывают с развитием депрессивных состояний", — отмечают специалисты.

Как улучшить качество сна:

Избегайте яркого света перед ночным отдыхом;

Отказывайтесь от слишком сытного ужина;

Обязательно проветривайте спальню перед сном;

Откажитесь от гаджетов за 30-60 минут до сна;

Предпочитайте свободную и комфортную одежду для сна;

Создайте свой режим: ложитесь и просыпайтесь каждый день в одно и то же время;

Не игнорируйте физическую активность днем;

Введите ритуал успокоения и расслабления вечером. Это могут быть медитация, самомассаж, чтение картонных книжек, ванна, дыхательные упражнения.

Напомним, шум – одно из главных препятствий для хорошего ночного сна. Что подтверждает и профессор Нилонг ​​Вяс. Что с этим можно поделать? Расскажем об этом дальше. По словам врача, важно добавить в спальню несколько вещей – мягкую мебель, коврики и плотные шторы. Об этом рассказывает издание Medikforum. "Звук отбивается от жестких поверхностей и поглощается мягкими", — объясняет доктор Вяс. Установка более толстых стеклопакетов может помочь с шумом снаружи, а использование звукоизоляции заглушит шумных соседей.


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Источник: https://www.facebook.com/moz.ukr/posts/305724684915088
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