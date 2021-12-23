Как улучшить свой сон, когда мешают соседи

Шум – одно из главных препятствий для хорошего ночного сна. Что подтверждает и профессор Нилонг ​​Вяс. Что с этим можно поделать? Расскажем об этом дальше. По словам врача, важно добавить в спальню несколько вещей – мягкую мебель, коврики и плотные шторы. Об этом рассказывает издание Medikforum.

Сон (фото из открытых источников)

"Звук отбивается от жестких поверхностей и поглощается мягкими", — объясняет доктор Вяс.



Установка более толстых стеклопакетов может помочь с шумом снаружи, а использование звукоизоляции заглушит шумных соседей. Быстрое и простое решение – использовать беруши или наушники с шумоподавлением. Кроме того, можно включать белый шум, помогающий заглушать другие звуки. Шумная атмосфера может приводить к фрагментации ночного сна, даже если вы не просыпаетесь.

"Даже если вы не просыпаетесь, шумы влияют на сон, меняя время, которое мы проводим на определенных стадиях сна", – отмечает Вяс.



Гамир может прерывать медленный и быстрый сон, а также увеличивать выработку гормонов, таких как адреналин и кортизол. Такие гормоны повышают частоту сердечных сокращений и артериальное давление. Постоянный шум по ночам может приводить к сонливости днем, раздражительности, изменениям с психическим здоровьем. Возьмите на вооружение эти советы, чтобы сделать свой сон крепким и здоровым. Особенно актуальны они будут для тех, кто живет с родными, чей распорядок дня существенно отличается.

Напомним, расстройство сна – серьезная проблема для современных людей, которая негативно влияет на физическое и психологическое состояние организма. Ученые утверждают, что бессонница может быть вызвана и рядом продуктов. Каких именно? Американские исследователи провели эксперимент, участие в котором взяли 50 тысяч человек. Они в подробностях рассказали об особенностях своего питания. Собрав данные, ученые обнаружили связь между качеством сна и рационом питания. Выяснилось, что пища, в которой содержится много рафинированных углеводов, в частности сахар, белый хлеб, белый рис, ухудшает продолжительность сна.

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