Как заработать во время пандемии: пять лучших идей

Пандемия коронавирусной инфекции ударила по всем сферам деятельности. Многие компании начали нести убытки и массово сокращать своих работников или отправлять их в отпуск за свой счет. В связи с такой нелегкой ситуацией, многие люди ищут альтернативные варианты заработка. Представляем несколько идей, которые можно превратить в свой собственный бизнес.

(фото из открытых источников)

Написание текстов или создание дизайна

Сфера копирайтинга — одна из самых популярных для своего бизнеса, а если у вас еще есть творческая жилка, то можно заняться дизайном. Никаких вложения для старта не требуется, лишь зарегистрироваться на бирже фрилансеров или специальных сайтах по работе с текстом и брать подходящие заказы. Поначалу доход может быть незначительным, но чем больше вы будете пополнять свое портфолио, тем быстрее обзаведетесь базой клиентов, тем самым повысив свой заработок.

Ведение аккаунтов в социальных сетях

Практически у всех известных компаний, брендов, магазинов и знаменитых людей есть аккаунты в социальных сетях, которыми нужно заниматься, их продвигать, делать интересный контент и прочее. А специалистов, которые умеют делать это грамотно и правильно, не хватает. Да, чтобы этому научиться нужно время, но главное - начать. Вы освоите новую профессию, найдете клиентов, начнете сотрудничать с известными компания, и ваш заработок существенно вырастет. В интернете, к слову, можно найти множество курсов, которые всему научат и даже предоставят клиентов.

Написание отзывов, обзоров, рецензий

Есть компании, которые пользуются нечестным, но эффективным способом набора положительных отзывов. Они предлагают людям написать отзыв о "покупке", платя им за это деньги. То есть компания получает свои пять звездочек, а вы – деньги за отзыв. Покупать при этом ничего не нужно. Также в интернет можно найти другие предложение, например, написание рецензии на книгу или отзыв на кинофильм.

Кулинария

Если кулинария всегда была вашим хобби, но превратить ее в один из источников заработка не хватало времени, тогда самое время начать. В условиях пандемии и карантинных ограничений, можно открыть свой сайт или страничку в социальной сети, чтобы предлагать свои услуги: выпечку тортов, пирожных, капкейков, пирогов и других блюд. А также можно обратиться в ближайшую кофейню и предложить свои услуги, вы им сладости — они вам площадку для продажи и часть выручки.

Блог или Youtube-канал

Начинающие видеоблогеры зарабатывают немного, а доход звезд Youtube может исчисляться миллионами долларов. Фактически дохоََд блогеров почти неограничен. Благодаря этому эта сфера деятельности притягивает все больше людей. Кроме того, для старта достаточно обычного смартфона. Однако основной сложностью в данной сфере является необходимость создания такого контента, который понравится пользователям и в конечном итоге привлечет рекламодателей. Если у вас есть идеи — начинайте!

Ранее издание "Комментарии" сообщало, на каких безумных идеях людям удалось заработать миллионы.

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