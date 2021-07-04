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Главная Новости Досуг психология Кто твой главный недоброжелатель по знаку Зодиака. Часть 2
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Кто твой главный недоброжелатель по знаку Зодиака. Часть 2

Таинственный и драматичный знак способен превратить дипломатичных Весов в монстров, у которых изо рта пылает пламя

сегодня, 13:27
Автор:

Ольга Чародий

Весы

Кто твой главный недоброжелатель по знаку Зодиака. Часть 2

Гороскоп (фото из открытых источников)

Главный враг — Скорпион

Общительные Весы могут поладить практически с кем угодно. Однако Скорпионы — единственное исключение. Таинственный и драматичный знак способен превратить дипломатичных Весов в монстров, у которых изо рта пылает пламя. Скорпионам постоянно нужна страсть, интрига, новизна, а Весы предпочитают спокойствие и рутину.

Скорпион

Главный враг — Лев

Вода и огонь совсем не дружат, однако у Скорпионов и Льва много общего. Они волевые, горделивые и крайне упрямые. Последнее качество исключает любую возможность их экологичного общения. Оба знака наслаждаются своим господством, и ни один из них не готов идти на компромисс, когда возникает необходимость. Хотя эти двое поначалу испытывают друг к другу взаимное влечение, вечные конфликты приводят к тому, что они начинают друг друга презирать.

Стрелец

Главный враг — Телец

Стрельцы не могут быть без внутренней свободы. Как только в отношениях появляется намек на запреты, они сбегают. Тельцы же любят правила и ограничения, и Стрельцы воспринимают такой подход как собственничество. Огненный знак бежит из такой ловушки, а Телец не понимает, как можно быть столь безалаберным.

Козерог

Главный враг — Весы

Весы живут и дышат общением, весельем и обменом энергией. Целеустремленные Козероги не всегда принимают открытость Весов в жизни, но совсем не приемлют ее в работе. Козерогам важны результаты, а Весам — процесс. Поэтому оба знака будут считать друг друга незрелыми, душными и не понимающими настоящую жизнь.

Водолей

Главный враг — Козерог

Творческие и изобретательные Водолеев не терпят рутины и четких планов на будущее. Они считают, что жизнь не упихнешь в ежедневник, и что надо быть более спонтанным. Водолеи легко привязываются и столь же просто теряют чувства. Такой эмоциональный и психологический хаос — настоящий ад для консервативного Козерога.

Рыбы

Главный враг — Близнецы

Близнецы — это главные звезды школы, Рыбы — тихие аутсайдеры, сидящие на задних партах. Водный знак слишком чувствительный и глубокий для общительных Близнецов. Болтливость, энергетика и непредсказуемость воздушного знака пугает Рыб, и они чувствуют себя не в своей тарелке. Близнецы же постоянно пытаются раскрепостить застенчивых Рыб, но постоянно терпят фиаско.

Как мы сообщали ранее, читайте первую часть материала — "Кто твой главный недоброжелатель по знаку Зодиака". 


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Источник: https://mixnews.lv/
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