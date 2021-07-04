Кто твой главный недоброжелатель по знаку Зодиака. Часть 2

BTC/USD
35460.45
ETH/USD
2319.89
LTC/USD
143.38
USD/UAH
27.50
EUR/UAH
32.60
RUB/UAH
0.38
Рубрики
МЕНЮ
Ольга Чародий
Весы
Гороскоп (фото из открытых источников)
Главный враг — Скорпион
Общительные Весы могут поладить практически с кем угодно.
Однако Скорпионы — единственное исключение. Таинственный и драматичный знак
способен превратить дипломатичных Весов в монстров, у которых изо рта пылает
пламя. Скорпионам постоянно нужна страсть, интрига, новизна, а Весы
предпочитают спокойствие и рутину.
Скорпион
Главный враг — Лев
Вода и огонь совсем не дружат, однако у Скорпионов и Льва
много общего. Они волевые, горделивые и крайне упрямые. Последнее качество
исключает любую возможность их экологичного общения. Оба знака наслаждаются
своим господством, и ни один из них не готов идти на компромисс, когда
возникает необходимость. Хотя эти двое поначалу испытывают друг к другу
взаимное влечение, вечные конфликты приводят к тому, что они начинают друг
друга презирать.
Стрелец
Главный враг — Телец
Стрельцы не могут быть без внутренней свободы. Как только в
отношениях появляется намек на запреты, они сбегают. Тельцы же любят правила и
ограничения, и Стрельцы воспринимают такой подход как собственничество.
Огненный знак бежит из такой ловушки, а Телец не понимает, как можно быть столь
безалаберным.
Козерог
Главный враг — Весы
Весы живут и дышат общением, весельем и обменом энергией.
Целеустремленные Козероги не всегда принимают открытость Весов в жизни, но
совсем не приемлют ее в работе. Козерогам важны результаты, а Весам — процесс.
Поэтому оба знака будут считать друг друга незрелыми, душными и не понимающими
настоящую жизнь.
Водолей
Главный враг — Козерог
Творческие и изобретательные Водолеев не терпят рутины и
четких планов на будущее. Они считают, что жизнь не упихнешь в ежедневник, и
что надо быть более спонтанным. Водолеи легко привязываются и столь же просто
теряют чувства. Такой эмоциональный и психологический хаос — настоящий ад для
консервативного Козерога.
Рыбы
Главный враг — Близнецы
Близнецы — это главные звезды школы, Рыбы — тихие аутсайдеры, сидящие на задних партах. Водный знак слишком чувствительный и глубокий для общительных Близнецов. Болтливость, энергетика и непредсказуемость воздушного знака пугает Рыб, и они чувствуют себя не в своей тарелке. Близнецы же постоянно пытаются раскрепостить застенчивых Рыб, но постоянно терпят фиаско.
Как мы сообщали ранее, читайте первую часть материала — "Кто твой главный недоброжелатель по знаку Зодиака".
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обусуждения
Новости