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Главная Новости Досуг психология Кто твой главный недоброжелатель по знаку Зодиака. Часть 1
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Кто твой главный недоброжелатель по знаку Зодиака. Часть 1

Кстати об упрямых людях: обычно они окружают себя более гибкими личностями, которые спокойно относятся к спорам и конфликтам

сегодня, 07:00
Автор:

Ольга Чародий
Овен
Главный враг — Рак

Упрямый огненный знак обычно не ладит с водными, а уж с чувствительными Раками — и подавно. Овны ценят независимость и самостоятельность. В обществе "прилипчивых" и чересчур заботливых Раков им душно. Овны воспринимают Раков как слишком чувствительных, и в глубине души советуют им взять себя в руки, попить успокоительное и делать дела как взрослый человек.

Телец
Главный враг — Овен

Кстати об упрямых людях: обычно они окружают себя более гибкими личностями, которые спокойно относятся к спорам и конфликтам. Поэтому Тельцам комфортно в окружении воздушных знаков, а вот Овны доводят их до точки кипения. Их невозможно примирить, оба упираются рогами и стоят на своем до последнего. Овен никогда не признается в ошибках, а злопамятный Телец никогда не даст их забыть.

Близнецы
Главный враг — Дева

Удивительно, но над Девами, и Близнецами покровительствует Меркурий — планета, которая в астрологии отвечает за познание и мышление. Однако в этом сходства знаков заканчиваются. Близнецы свободолюбивы и любят спонтанность, а Девы предпочитают рутину. Близнецы — большие дети, а Девы чаще ведут себя как критичные родители. При этом оба знака не любят делиться внутренними переживаниями, поэтому их споры часто остаются неразрешенными.

Рак
Главный враг — Стрелец

Раки — чувствительные, преданные и исключительно верные создания. Ветреная кокетливость Стрельцов ранит их чувства. Стрельцы кажутся Ракам грубыми, чересчур прямолинейными и слишком требовательными. Также Раки не забывают обид, им всегда важно слышать слова прощения, которых от Стрельцов почти не дождешься.

Лев
Главный враг — Рыбы

Лев — горделивый, эксцентричный и обожает быть в центре внимания. Рыбы же комплексуют по каждому поводу и избегают общества людей. Львов бесит пассивность Рыб, их скрытость и нежелание менять мир. Мечтательный и покорный водный знак постоянно чувствует вину за то, что расстраивает Льва, и это противоречие не дает паре спокойно жить.

Дева
Главный враг — Водолей

Девы умны, наблюдательны и аналитичны. Их поведением управляет разум, а не сердце. Переменчивые Водолеи кажутся им безалаберными и безответственными людьми, которые играют человеческими чувствами. А Водолеи в свою очередь чувствуют себя как в клетке рядом с приземленными Девами.

Напомним, день несет негативные тенденции. Вероятно, любые усилия не принесут желаемых результатов. Сократите общение, исключите новые знакомства – ваша доверчивость создаст препятствия на пути к достижению цели.

Кто твой главный недоброжелатель по знаку Зодиака. Часть 1

Гороскоп (фото из открытых источников)


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Источник: https://mixnews.lv/
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