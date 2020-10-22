Кто справедливее – женщины или мужчины: научный эксперимент

Американские эксперты принялись за выяснение важного вопроса: кто справедливее — мужчина или женщина? Для этого они провели масштабный опрос среди 300 тысяч человек, передает издание lux.

Кто справедливее – женщины или мужчины. Фото: unsplash

Ученые из Университета Южной Каролины детально изучили анкеты участников из 67 стран мира и узнали, что женщины склонны больше переживать о соблюдении моральных принципов, а также они постоянно стремятся развить в себе такие качества, как забота и справедливость.

В анкете были вопросы, которые затрагивали темы нравственных понятий и отношение человека к ним. Также там было несколько определенных задач, которые респонденты должны были решить. К примеру, кому бы они уделили свое внимание – незнакомому человеку, который чем-то встревожен, или другу, у которого на данный момент все замечательно.

Специалисты пришли к выводу, что кроме полового признака, на моральные факторы также влияет воспитание человека. Поэтому в странах, в которых присутствуют гибкие социальные нормы, суждения женщин и мужчин касательно моральных принципов сильно отличаются.

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