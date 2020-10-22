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Главная Новости Досуг психология Кто справедливее – женщины или мужчины: научный эксперимент
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Кто справедливее – женщины или мужчины: научный эксперимент

Результаты нового исследования оказались весьма неожиданными

сегодня, 17:48
Автор:

Любовь Блажко

Американские эксперты принялись за выяснение важного вопроса: кто справедливее — мужчина или женщина? Для этого они провели масштабный опрос среди 300 тысяч человек, передает издание lux.

Кто справедливее – женщины или мужчины: научный эксперимент

Кто справедливее – женщины или мужчины. Фото: unsplash

Ученые из Университета Южной Каролины детально изучили анкеты участников из 67 стран мира и узнали, что женщины склонны больше переживать о соблюдении моральных принципов, а также они постоянно стремятся развить в себе такие качества, как забота и справедливость. 

В анкете были вопросы, которые затрагивали темы нравственных понятий и отношение человека к ним. Также там было несколько определенных задач, которые респонденты должны были решить. К примеру, кому бы они уделили свое внимание – незнакомому человеку, который чем-то встревожен, или другу, у которого на данный момент все замечательно.

Специалисты пришли к выводу, что кроме полового признака, на моральные факторы также влияет воспитание человека. Поэтому в странах, в которых присутствуют гибкие социальные нормы, суждения женщин и мужчин касательно моральных принципов сильно отличаются. 

Также издание "Комментарии" расскажет, как быстро поднять свою самооценку или чем полезен нудизм. Психолог из Лондонского университета Кеон Уэст нашел эффективный способ, как быстро поднять свою самооценку. Этот метод весьма неординарный, поэтому для кого-то может оказаться полной неожиданностью. Оказывается, что нудизм учит нас любить себя и свое тело. 


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