Как быстро поднять свою самооценку или чем полезен нудизм

Психолог из Лондонского университета Кеон Уэст нашел эффективный способ, как быстро поднять свою самооценку. Этот метод весьма неординарный, поэтому для кого-то может оказаться полной неожиданностью. Оказывается, что нудизм учит нас любить себя и свое тело, передает издание lux.

Чем полезен нудизм. Фото: unsplash

Чтобы установить данную закономерность, Кеон пригласил 27 мужчин и 24 женщины поучаствовать в новом эксперименте. В первом этапе участники давали честные вопросы, которые касались их самооценки и внешности. Затем респондентов разделили на две группы: участники первой общались между собой в одежде, а участники второй, соответственно, наоборот.

Как выяснилось, люди, которые побывали в комнате нудистов, более высоко оценили себя и свое тело, нежели в первый раз.

Кеон Уэст рассказывает, что результаты получились именно такими, потому что обнаженные люди меньше думают о своей несовершенной внешности, когда общаются с кем-то. И нудизм – это хороший способ, который поможет значительно уменьшить беспокойство о том, что думают другие о нашем теле.



Также издание "Комментарии" расскажет, почему возникает низкая самооценка и что с этим делать. Психолог советует помнить о нескольких важных правилах, которые помогут повысить самооценку: не критиковать себя, следить за своим здоровьем, не сравнивать себя с другими людьми, следить за кругом своего общения и ставить себе четкие жизненные цели.

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