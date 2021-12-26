Кто сможет разбогатеть в 2022 году: прогноз астролога

Близится Новый 2022 год, и каждый надеется на то, что он принесет удачу и финансовое благополучие. Но по словам астролога Елены Очеретной, фортуна будет на стороне лишь у представителей четырех знаков Зодиака.

Кто сможет разбогатеть в 2022 году (фото из открытых источников)

Тельцы

В 2022 году Тельцам удастся скопить хороший капитал, но нельзя полагаться только на звезды и удачу, ведь, чтобы крепко стоять на ногах, нужно упорно работать. Представителям этого знака Зодиака советуют научиться грамотно распоряжаться своим бюджетом: не просто тратить с умом, но и стараться вкладывать. Если Тельцы планировали инвестировать деньги в какой-то проект, то 2022 год — идеальное время, чтобы реализовать свои желания.

Дева

Удачным 2022 год станет и для тех, кто родился под знаком Девы. У них будет возможность накопить средства, потому что деньги будут приходить из новых источников. Но уже пора подумать на тем, что могло бы вам принести дополнительный заработок. По словам астролога, стоит обратить внимание на сферу продаж.

Скорпион

К представителям этого знака Зодиака деньги могут прийти совершенно неожиданно, в том числе от всевозможных кризисов и рисков. Если Скорпионы планировали в 2022 году вложить куда-то свои средства, то астролог советует обратить внимание на те направления, которые пользуются спросом в кризисных обстоятельствах. А еще хороший доход может принести страхование или работа с металлами.

Рыбы

В будущем году удача будет также на стороне Рыб. Эксперт отметила, что представителям этого знака даже не придется особо напрягаться, чтобы получить денежный бонус от нового Хозяина года — Черного Водяного Тигра. Дополнительный заработок могут принести сферы искусства, психология или фотография.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, как "обнулиться" к Новому году, чтобы встретить любовь.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!