Как «обнулиться» к Новому году, чтобы встретить любовь

Новогодняя ночь — пора чудес и исполнения желаний. Если вы хотите в 2022 году найти любовь и создать крепкие отношения, тогда психологи рекомендуют "обнулиться". Как это сделать?

Как встретить любовь в Новом году (фото из открытых источников)

Проведите ревизию целей

Нужно навести порядок в квартире и в мыслях, а также разобраться с целями и правильно расставить приоритеты на следующий год. Если вы точно решили, что хотите встретить мужчину, остепениться и войти в серьезные отношения, то четко сформулируйте свое желание. Ключевое слово — честно, не занимаясь самообманом.

Сократите количество романтических комедий и сериалов

Нет ничего плохого в том, чтобы расслабиться вечером и посмотреть романтическую комедию. Но сократите количество таких фильмов, потому что многие женщины, сами того не замечая, наполняют свою жизнь иллюзиями и фантомами, уходя от реальной жизни в воображение, где все идеально и заканчивается "хэппи эндом". Вместо просмотра телевизора, выходите почаще на улицу, знакомьтесь, гуляйте с друзьями.

Организуйте "чистку" телефона

Удалите из смартфона фотографии и видео с бывшим парнем и кадры, на которых вы себе не нравитесь. А также очистьте гаджет от приложений, которыми вы не пользуетесь. Предновогоднее время — отличный момент "расчистить" цифровое пространство для того, чтобы освободить место для новых — лучших файлов и селфи.

Попрощайтесь с "призраками"

Мысленно попрощайтесь с людьми, которые не несут в вашу жизнь ничего хорошего. А также отпустите бывших мужчин и потенциальных возлюбленных, которые не знали о ваших чувствах или не разделяли их.

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