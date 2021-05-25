Кто из знаков Зодиака не может жить без сплетен

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Ольга Чародий
Все мы волей-неволей любим посплетничать и пообсуждать других.
Гороскоп (фото из открытых источников)
Близнецы
Близнецы сплетничать любят, можно сказать, что это их конек и любимое хобби. Они буквально на лету ловят любую славу и несут в массы, обсуждая со всеми. Им так нравится думать, что они обладают полной информацией о каждом из своих знакомых, о медиаперсонах, о власте имущих, что даже не задумываются, что, подхватив какую-то сплетню, обработав ее на свой вкус, они в разы увеличивают количество лжи, пишет wellandgood.
Львы
Львы тоже почесать любят языком, им все равно, кого обсуждать, они могут посплетничать о друзьях и знакомых, не считают и не задумываются о том, как их высказывания могут быть восприняты. Для них дела окружающих — такая же тема для разговора, как погода, искусство, свои собственные достижения.
Стрельцы
Стрельцы не сплетничают, они просто болтают ради поддержания разговора, а уж как их высказывания воспринимают люди — дело десятое. Если представитель этого знака забавляет какой-то факт или слух из жизни кого-то из знакомых, он понесет его дальше, даже не задумываясь о правдивости передаваемой им информации. Главное, чтобы было смешно.
Как сообщали ранее Узнайте, что ждет именно вас 24 — 30 мая 2021. Финальная неделя мая пройдет ярко, но спокойно для большинства знаков Зодиака, а кому-то даже выпадет шанс начать невероятное путешествие, передает Радио Maximum. Что же звезды прогнозируют для вас. Так, Овнов ожидает немало вдохновения и энергии, поэтому не лишним будет направить это в правильное русло. Старайтесь больше уделять времени собственным мыслям и желаниям. Впереди немало приятных моментов.
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