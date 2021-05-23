Гороскоп на 24 - 30 мая 2021: прогноз для всех знаков Зодиака

Узнайте, что ждет именно вас 24 — 30 мая 2021. Финальная неделя мая пройдет ярко, но спокойно для большинства знаков Зодиака, а кому-то даже выпадет шанс начать невероятное путешествие, передает Радио Maximum. Что же звезды прогнозируют для вас?

Гороскоп (фото из открытых источников)

Овен

Овнов ожидает немало вдохновения и энергии, поэтому не лишним будет направить это в правильное русло. Старайтесь больше уделять времени собственным мыслям и желаниям. Впереди немало приятных моментов.

Телец

У Тельцов финал мая пройдет на позитивной ноте, поэтому не обращайте внимание на мелкий негатив, а также не позволяйте никому сомневаться в ваших силах. Вы можете свернуть горы, ведь найдете действительно крутую мотивацию для этого. Больше думайте о своих приоритетах.

Близнецы

Близнецов ожидает очень благоприятный период в жизни, когда будет получать все, что вы запланируете. Конечно, для этого придется приложить усилия, но не отвлекаться на мелкие дела, но результат превзойдет ожидания. Не ищите способы уйти от собственных желаний.

Рак

Раки уже предвкушают положительные изменения в жизни, поэтому на этой неделе вряд ли кто-то или что-то сможет сбить их с пути. Включайте хорошее настроение, делитесь им с близкими и не бойтесь стремиться к большему. Все получится.

Лев

Львам на этой неделе стоит обратить внимание на планирование, а также не поддаваться спонтанным желанием. Сейчас очень важно обдумывать каждый следующий шаг и все, что вы хотите выразить людям вокруг. Такая тактика позволит получить больше.

Дева

Девам пора наконец расставить приоритеты в своей жизни, чтобы успевать заниматься тем, что действительно важно, а также не распыляться зря. Невозможно помочь и проконтролировать всех, поэтому начните с себя.

Весы

Весы возвращаются в бешеный ритм жизни, а удача будет способствовать во всех начинаниях. Есть какие-то масштабные идеи или желание испытать свои силы в чем-то новом — сейчас отличное время для этого. Не ищите причин отказываться от этого.

Скорпион

Скорпионам в новой неделе захочется проявлять больше лени, чем активности. И это может обернуться для них не самое лучшее, ведь отсутствие стратегии часто замедляет ваше движение. Поэтому старайтесь уравновешивать отдых и работу.

Стрелец

Стрельцам стоит проявить больше настойчивости и задора в делах, касающихся самореализации. Это позволит приблизиться к мечтам значительно быстрее, а также избежать лишних приключений. Думайте сначала о себе, а уже потом о других.

Козерог

Козероги конце мая почувствуют, что им нужно сделать перерыв для переосмысления своих желаний, мечтаний и целей. В последнее время вы могли работать по инерции, не замечая, как дни становятся одинаковыми. Пора это изменить.

Водолей

Замечательная неделя ожидается у Водолеев, которым не лишним будет вернуть равновесие в свою жизнь. Возможно спонтанное путешествие, которое перезагрузит вас, или же приятная неожиданность, которая точно покажет, что действительно вам сейчас нужно. Делать перерывы — полезно.

Рыбы

Рыбам на этой неделе стоит упомянуть об оптимизме, а также о том, что они способны на невероятное. Но для этого нужно не так строго оценивать свои умения, а также не прятаться за спинами других. Хватит сидеть на одном месте.

Напомним, как ранее сообщали о г ороскопе на воскресенье, 23 мая, для каждого знака Зодиака.

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