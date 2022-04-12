Когда в Украине ждать больших изменений: астролог назвал дату

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Светлана Шкурупий
В
Украине продолжается война и каждому хочется, чтобы поскорее боевые действия на
территории нашей страны прекратились, и можно было вернуться к мирной жизни. Но
как утверждает известный астролог Игорь Нехаев, в этом месяце завершения
военных действий ожидать не стоит, хотя тяжелое время Украина уже пережила.
Когда закончится война в Украине (фото из открытых источников)
По
его словам, энергия войны в нашей стране все еще остается, поэтому нельзя расслабляться
и думать, что мы полностью изгнали оккупанта. Украинцы должны сохранять спокойствие,
веру в победу и внутреннюю выдержку.
С
14 апреля ситуация должна улучшаться. Война, конечно же, не завершится в
одночасье, но военные действия будут постепенно прекращаться.
Нехаев
отметил, что тяжелый пик войны мы уже пережили, тем не менее, период с 30
апреля по 16 мая может быть достаточно опасным, потому что состоится коридор
затмений. Эти две недели могут добавить проблем, потому что в этот период часто
принимаются неправильные решения.
Однако,
специалист рассказал, что апрель является благоприятным периодом для
переговоров, возможно, что украинской стороне удастся найти точки соприкосновения
в важных вопросах с Россией.
Напомним,
что астролог Максим Гордеев прогнозирует победу Украины в этой войне и
отмечает, что после завершения боевых действий, нашу страну ждет процветание и
признание во всем мире.
Ранее издание "Комментарии" сообщало, что мольфарка и целительница Елена Стеценко увидела, что в середине апреля украинские защитники начнут активное контрнаступление и погонят российские войска обратно к своим границам.
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