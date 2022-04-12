Когда в Украине ждать больших изменений: астролог назвал дату

В Украине продолжается война и каждому хочется, чтобы поскорее боевые действия на территории нашей страны прекратились, и можно было вернуться к мирной жизни. Но как утверждает известный астролог Игорь Нехаев, в этом месяце завершения военных действий ожидать не стоит, хотя тяжелое время Украина уже пережила.

Когда закончится война в Украине (фото из открытых источников)

По его словам, энергия войны в нашей стране все еще остается, поэтому нельзя расслабляться и думать, что мы полностью изгнали оккупанта. Украинцы должны сохранять спокойствие, веру в победу и внутреннюю выдержку.

С 14 апреля ситуация должна улучшаться. Война, конечно же, не завершится в одночасье, но военные действия будут постепенно прекращаться.

Нехаев отметил, что тяжелый пик войны мы уже пережили, тем не менее, период с 30 апреля по 16 мая может быть достаточно опасным, потому что состоится коридор затмений. Эти две недели могут добавить проблем, потому что в этот период часто принимаются неправильные решения.

Однако, специалист рассказал, что апрель является благоприятным периодом для переговоров, возможно, что украинской стороне удастся найти точки соприкосновения в важных вопросах с Россией.

Напомним, что астролог Максим Гордеев прогнозирует победу Украины в этой войне и отмечает, что после завершения боевых действий, нашу страну ждет процветание и признание во всем мире.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что мольфарка и целительница Елена Стеценко увидела, что в середине апреля украинские защитники начнут активное контрнаступление и погонят российские войска обратно к своим границам.

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