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Когда в Украине ждать больших изменений: астролог назвал дату

Известный астролог Игорь Нехаев рассказал, какие изменения ждут Украину в ближайший месяц

сегодня, 06:25
Автор:

Светлана Шкурупий
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В Украине продолжается война и каждому хочется, чтобы поскорее боевые действия на территории нашей страны прекратились, и можно было вернуться к мирной жизни. Но как утверждает известный астролог Игорь Нехаев, в этом месяце завершения военных действий ожидать не стоит, хотя тяжелое время Украина уже пережила.

Когда в Украине ждать больших изменений: астролог назвал дату

Когда закончится война в Украине (фото из открытых источников)

По его словам, энергия войны в нашей стране все еще остается, поэтому нельзя расслабляться и думать, что мы полностью изгнали оккупанта. Украинцы должны сохранять спокойствие, веру в победу и внутреннюю выдержку.  

С 14 апреля ситуация должна улучшаться. Война, конечно же, не завершится в одночасье, но военные действия будут постепенно прекращаться.

Нехаев отметил, что тяжелый пик войны мы уже пережили, тем не менее, период с 30 апреля по 16 мая может быть достаточно опасным, потому что состоится коридор затмений. Эти две недели могут добавить проблем, потому что в этот период часто принимаются неправильные решения.

Однако, специалист рассказал, что апрель является благоприятным периодом для переговоров, возможно, что украинской стороне удастся найти точки соприкосновения в важных вопросах с Россией.

Напомним, что астролог Максим Гордеев прогнозирует победу Украины в этой войне и отмечает, что после завершения боевых действий, нашу страну ждет процветание и признание во всем мире.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что мольфарка и целительница Елена Стеценко увидела, что в середине апреля украинские защитники начнут активное контрнаступление и погонят российские войска обратно к своим границам.


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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=sJbMr5hQkvE&ab_channel=%D0%98%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%9D%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%B5%D0%B2
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