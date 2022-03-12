Его кончина уже близко: астролог рассказал, как умрет Путин

Пожалуй, всех украинцев сейчас интересует только один вопрос — когда закончится война? Дать на него ответ постарался победитель "Битвы экстрасенсов" Максим Гордеев. Он также рассказал, какое будущее ждет президента России Владимира Путина, передает издание Vgorode.

Астролог рассказал, как умрет Путин (фото из открытых источников)

Специалист рассказал, что, по его мнению, в Украине будет три волны нападения. Во время первой Россия будет использовать обычных граждан, по факту, они будут так называемым "пушечным мясом", которое украинцы уже практически отбили. Во время второй волны РФ будет использовать белорусских солдат, с которыми наши защитники, также быстро справятся. А потом наступит третья волна, которая станет заключительной. Тогда Путин отправит профессиональных наемников.

Максим Гордеев по поводу окончания войны ответил так: от 8 дней до 8 месяцев. Но объяснил, что это совсем не значит, что боевые действия затянуться на много месяцев, а что Украина сможет полностью восстановиться за это время. По его мнению, именно цифра 8 символизирует победу украинского народа, потому что показывает, что мы сильны до бесконечности.

Экстрасенс увидел, что в этой войне Украине одержит победу и люди станут едины, как никогда ранее.

Также победитель "Битвы экстрасенсов" подчеркнул, что на президента РФ Владимира Путина выпадает карта Смерти, сейчас он находится в плохом состоянии, но его здоровья поддерживают сильные целители. Однако, его энергия почти иссякла и кончина совсем близко.

Гордеев подчеркнул, что Путин не покончит жизнь самоубийством, ему легче будет уничтожить весь мир, чем убить себя. Но он может убежать, когда поймет, что его время подошло к концу.

Еще экстрасенс рассказал, что после войны жизнь украинцев изменится в лучшую сторону, потому что Украину начнут уважать и признавать во всем мире. А наша валюта станет намного стабильнее.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что Россия попытается заморозить войну: в Bellingcat озвучили прогноз.

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