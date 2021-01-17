Названы самые счастливые дни знаков Зодиака в 2021 году

В тибетском гороскопе, который включает в себя и западную, и китайскую астрологию, нет привычных нам знаков Зодиака и животных-покровителей. В нем другие знаки, но с помощью их человек сможет узнать, какие дни в 2021 году для него будут самыми счастливыми.

счастливые дни знаков Зодиака (фото из открытых источников)

Специалисты рассказали, что люди, которые родились в 1976, 1988, 2000 и 2012 годы, согласно тибетскому гороскопу, являются Ярким воздушным змеем. Это открытые и общительные люди, которые любят экспериментировать и пробовать все новое. В 2021 году самыми счастливыми для них будут числа 3, 15 и 27.

Люди, появившиеся на свет в 1977, 1989, 2001, 2013 годы находятся под знаком Кобры. Они заботливые, внимательные и явные перфекционисты. В текущем году им стоит ждать удачу в 1, 15 и 25 числа.

Для Хранителей огня (1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014 годы), которые отличаются своей хорошей интуицией, самыми счастливыми станут числа: 4, 16 и 28. А вот энергичным, щедрым и открытым людям, которые родились в год Источника чистой воды (1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015) удачными будут 5, 17 и 29 числа.

Для тех, кто родился в 1980, 1992, 2004 годы, то есть под знаком Нефритовой колонны, удачи и счастья стоит ожидать в 6, 18 и 30 числа. Такие люди любят тишину, уединение и обладают пытливым умом.

Люди, появившиеся на свет в 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017 годы находятся под знаком Металлического гонга. Для них важными жизненными ориентирами являются честность, верность и благородство. Счастливые числа — 7, 19, 31.

Для Озерной черепахи, для которой важны нежность и забота о ближних (1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018 годы) самым счастливыми окажутся 8 и 20 числа, те же, что и для Кожаного браслета (1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019 годы). Этот знак не любит агрессии и различных сплетен, поэтому старается держаться от всего этого подальше.

Счастливыми числами для людей, родившихся под знаком Черного буйвола (1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020 годы), станут 10 и 22. Эти люди прямолинейны, честны и уверены в себе.

А вот для тех, что родился в 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021 годы, то есть под знаком Новой луны, счастливыми станут числа 11 и 22. Представители этого знака очень романтичны и возвышенные.

Для людей под знаком Жаркого солнца (1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010 годы), которые любят стабильность и полны оптимизма, удачи стоит ждать в 12 и 24 числа, в те же, что и Монахам в сопровождении Обезьяны (1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011 годы). Представители этого знака привлекают своей коммуникабельностью и бурной фантазией.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, какому знаку Зодиаку в 2021 году будет сопутствовать удача.

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