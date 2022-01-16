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Какие знаки Зодиака в 2022 году "заколдованы" от неудач

Астролог Светлана Драган рассказала, кому из представителей зодиакального круга стоит ждать от 2022 года перемен в лучшую сторону

сегодня, 08:50
Автор:

Светлана Шкурупий
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Каждый надеется, что новый 2022 год будет благоприятным и принесет множество хороших событий. И по словам астролога Светланы Драган, так точно будет для представителей четырех знаков Зодиака, потому что они "заколдованы" от неудач на этот год. Кто они?

Какие знаки Зодиака в 2022 году "заколдованы" от неудач

Гороскоп на 2022 год (фото из открытых источников)

Овен

Эксперт говорит, что люди, родившиеся под знаком Овна, проживут 2022 год словно в сказке. У них будут успехи как в профессиональной сфере, так и личной. Для них будут открываться новые горизонты и возможности, но, чтобы Овны сполна смогли насладиться этими благами, им нужно перестать упрямиться.

Тельцы

Текущий год принесет представителям этого знака множество приятных перемен. Они смогут сменить профессию на более удачную и разорвать отношения, которые давно перестали приносить удовольствие и радость. Возможны крупные сделки, выгодные контракты, так что звезды советуют Тельцам не бояться рисковать.

Рак

Этот год, по словам астролога, будет для Раков наполнен яркими эмоциями, впечатлениями и новыми знакомствами, которые обернутся удачными возможностями. Но, чтобы не пустить ничего важного, Тельцам советуют держать себя постоянно в тонусе.

Весы

Представителям этого знака в 2022-м году не придется расслабляться, но в результате их ждет множество положительных изменений. Весы могут переехать в новый дом, сменить сферу деятельности или завести полезные знакомства.

Напомним, какие знаки Зодиака могут отпраздновать свадьбу в 2022 году.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что астрологи назвали представителей знаков Зодиака, которые смогут улучшить свое финансовое положение и разбогатеть в 2022году.


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Источник: https://rsute.ru/1015997-svetlana-dragan-rasskazala-chego-zhdat-ot-2022-goda-znakam-zodiaka-odnim-povezet-v-lyubvi-a-kto-to-otkroet-svoj-biznes.html
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