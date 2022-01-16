Какие знаки Зодиака в 2022 году "заколдованы" от неудач

Каждый надеется, что новый 2022 год будет благоприятным и принесет множество хороших событий. И по словам астролога Светланы Драган, так точно будет для представителей четырех знаков Зодиака, потому что они "заколдованы" от неудач на этот год. Кто они?

Гороскоп на 2022 год (фото из открытых источников)

Овен

Эксперт говорит, что люди, родившиеся под знаком Овна, проживут 2022 год словно в сказке. У них будут успехи как в профессиональной сфере, так и личной. Для них будут открываться новые горизонты и возможности, но, чтобы Овны сполна смогли насладиться этими благами, им нужно перестать упрямиться.

Тельцы

Текущий год принесет представителям этого знака множество приятных перемен. Они смогут сменить профессию на более удачную и разорвать отношения, которые давно перестали приносить удовольствие и радость. Возможны крупные сделки, выгодные контракты, так что звезды советуют Тельцам не бояться рисковать.

Рак

Этот год, по словам астролога, будет для Раков наполнен яркими эмоциями, впечатлениями и новыми знакомствами, которые обернутся удачными возможностями. Но, чтобы не пустить ничего важного, Тельцам советуют держать себя постоянно в тонусе.

Весы

Представителям этого знака в 2022-м году не придется расслабляться, но в результате их ждет множество положительных изменений. Весы могут переехать в новый дом, сменить сферу деятельности или завести полезные знакомства.

Напомним, какие знаки Зодиака могут отпраздновать свадьбу в 2022 году.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что астрологи назвали представителей знаков Зодиака, которые смогут улучшить свое финансовое положение и разбогатеть в 2022году.

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