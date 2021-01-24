Какие знаки Зодиака чаще становятся миллиардерами: ответ астрологов

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Любовь Блажко
Чаще всего среди других знаков Зодиака миллиардерами могут становиться Девы, Овны, Водолеи и Рыбы. Кроме этих знаков, богатыми могут стать Козероги и Стрельцы, пишет horoscopes.rambler.ru.
Какие знаки Зодиака чаще становятся миллиардерами. Фото: pixabay
Дева
Самые высокие шансы разбогатеть принадлежат представителям именно этого знака. Чтобы это как-то доказать, стоит добавить, что среди долларовых миллиардеров около 12% родились именно под знаком Девы. Они обладают трудолюбием, обаянием и коммуникабельностью.
Овен и Водолей
А среди представителей этих знаков тоже есть немало миллиардеров – около 8%. По словам астрологов, Водолеи имеют широкий кругозор, и они очень дружелюбны – это и помогает им добиваться хороших успехов в жизни.
Овны обладают редким упорством и трудолюбием. Иногда они бывают слишком прямолинейными, из-за этого другим могут показаться слегка бестактными. Но именно эти качества зачастую помогают им получить желаемое.
Рыбы
Среди миллиардеров тоже есть немало Рыб. Они настойчивы и упрямы, не боятся рисковать и умеют манипулировать людьми. Представители этого знака от природы обладают хорошей интуицией и любой ситуации (даже самой невыгодной) смогут обернуть все в свою пользу.
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