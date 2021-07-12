Какие женские привычки могут отпугивать мужчин

Порой, женщины сами виноваты в том, что мужчины не спешат делать в их сторону серьезные шаги, поскольку есть определенные женские привычки, которые могут отталкивать представителей сильного пола. Что это за привычки?

Что отпугивает мужчин / Фото: depositphotos

Любовь к нытью

Человек, который постоянно всем недоволен и ноет по поводу и без, вызывает лишь раздражение, а не любовь, согласны? Не каждый мужчина сможет терпеть женщину, которая постоянно жалуется, плюс ко всему, он будет думать, что виноват в ее плохом настроении. А это плохо отразится на его самооценке. Рано или поздно, мужчине надоест вас успокаивать.

Привычка сравнивать своего мужчину с другими

Женщины считают, что, сравнивая своего избранника с мужем подруги или с другим мужчиной, они пробудят в нем мотивацию к каким-то действиям, но все наоборот. Постоянные сравнения и упреки будут приводить лишь к конфликтам. Мужчины очень чувствительны к конкуренции и хотят быть лучшими, хотя бы для своей женщины.

Тотальный контроль

У каждого партнера должно быть личное пространство. Если женщина начинает его ограничивать, неудивительно, что мужчину это отталкивает. Постоянная подозрительность, проверки телефона и контроль могут разрушить отношения, поэтому не стоит давить на своего избранника.

Любовь к сплетням

Мужчин мало интересуют различные слухи, "промывание косточек" подругам и другая женская болтовня, но, если вы не можете жить без сплетен, его это может настораживать. У избранника могут появиться сомнения относительно того, можно ли доверять вам какие-то своим сокровенные желания и тайны.

Жизнь по расписанию

Быт и повседневная рутина могут плохо сказаться на отношениях, поскольку серые будни нужно чем-то разбавлять и привлекать в свою жизнь спонтанность. Но есть женщины, у которых дни буквально расписаны по часам и не только свои, но и своего партнера. А не всем мужчинам по душе такая жизнь.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, какие женские привычки очаровывают мужчин.

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