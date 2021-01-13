Пять женских привычек, которые очаровывают мужчин

Язык
Coinspot 13.01.2021
BTC/USD
36331.96
ETH/USD
1108.56
LTC/USD
142.83
НБУ 13.01.2021
USD/UAH
28.20
EUR/UAH
34.40
RUB/UAH
0.40
Рубрики
МЕНЮ
Светлана Шкурупий
Мужчины
очень наблюдательны и в своей избраннице их привлекает не только внешность, но
и определенные привычки, которые она может совершать неосознанно. Психологи рассказали,
что же может очаровать мужчину.
какие женские привычки очаровывают мужчин / фото: depositphotos
Когда женщина
краснеет
Мужчины
находят очаровательной ту женщину, которая в неловкой ситуации "заливается
краской" и начинает смущаться. Когда женщина где-то ошиблись, запнулись,
сглупили, а по вашему лицу разлился румянец смущения, мужчину это приводит в
восторг и блаженство.
Когда женщина
посапывает во сне
С
точки зрения психологии, у мужчины включается инстинкт защитника, когда женщина
беззащитно спит возле него и что-то бормочет.
Когда женщина
выражает детский восторг
Мужчина
считает женское проявление радости и восторга своей заслугой. В эту секунду он
чувствует, что делает свою любимую счастливой.
Когда женщина поет
или танцует в абсолютной уверенности, что ее никто не видит
Женщина,
которая поет и танцует, уходя в свой волшебный мир, притягивает и возбуждает своего
мужчин, потому что в этот момент она легкая, воздушная и настоящая.
Когда женщина теребит
волосы у шеи
Мужчины могут и не знать о том, что им это нравится, ведь это его подсознательная реакция. Зона шеи является самой уязвимой, и ее демонстрация говорит мужчине, что женщина ему доверяет.
Напомним, психологи рассказали, какие неочевидные привычки могут выдавать ваши комплексы.
Ранее издание "Комментарии" сообщало, что ученые определили привычку, которая помогает людям быть счастливыми и правильно поддерживать свое психоэмоциональное состояние.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обусуждения
Новости партнеров
Новости