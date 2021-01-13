kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 13.01.2021

BTC/USD

36331.96

ETH/USD

1108.56

LTC/USD

142.83

НБУ 13.01.2021

USD/UAH

28.20

EUR/UAH

34.40

RUB/UAH

0.40

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
ministr

Выборы-2020
migrants

Перемирие
deputata

Путь депутата
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Досуг отношения Пять женских привычек, которые очаровывают мужчин
commentss НОВОСТИ Все новости

Пять женских привычек, которые очаровывают мужчин

Мужчины находят эти привычки очень милыми

сегодня, 22:50
Автор:

Светлана Шкурупий

Мужчины очень наблюдательны и в своей избраннице их привлекает не только внешность, но и определенные привычки, которые она может совершать неосознанно. Психологи рассказали, что же может очаровать мужчину.

Пять женских привычек, которые очаровывают мужчин

какие женские привычки очаровывают мужчин / фото: depositphotos

Когда женщина краснеет

Мужчины находят очаровательной ту женщину, которая в неловкой ситуации "заливается краской" и начинает смущаться. Когда женщина где-то ошиблись, запнулись, сглупили, а по вашему лицу разлился румянец смущения, мужчину это приводит в восторг и блаженство.

Когда женщина посапывает во сне

С точки зрения психологии, у мужчины включается инстинкт защитника, когда женщина беззащитно спит возле него и что-то бормочет.

Когда женщина выражает детский восторг

Мужчина считает женское проявление радости и восторга своей заслугой. В эту секунду он чувствует, что делает свою любимую счастливой.

Когда женщина поет или танцует в абсолютной уверенности, что ее никто не видит

Женщина, которая поет и танцует, уходя в свой волшебный мир, притягивает и возбуждает своего мужчин, потому что в этот момент она легкая, воздушная и настоящая.

Когда женщина теребит волосы у шеи

Мужчины могут и не знать о том, что им это нравится, ведь это его подсознательная реакция. Зона шеи является самой уязвимой, и ее демонстрация говорит мужчине, что женщина ему доверяет.

Напомним, психологи рассказали, какие неочевидные привычки могут выдавать ваши комплексы.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что ученые определили привычку, которая помогает людям быть счастливыми и правильно поддерживать свое психоэмоциональное состояние.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/WomanGQ/2205
Теги:
comments

Обусуждения

comments

Новости партнеров

comments.ua
comments.ua

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ