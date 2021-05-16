Какие женщины привлекают мужчин: мифы и заблуждения

Часто женщины, начитавшись советов из журналов, пытаются соответствовать каким-то стандартам привлекательности, чтобы привлечь внимание мужчины. Но при этом они теряют свою индивидуальность и стараются быть теми, кем не являются на самом деле. Но стоит ли всю жизнь подгонять себя под идеал?

Что привлекает мужчин в женщинах / фото: GETTY IMAGES

Эксперты перечислили качества "мифической" идеальной женщины, которая якобы должна сразить мужчину наповал.

Женщина с безупречной фигурой

Представителям сильного пола нравятся разные женщины и необязательно ваши параметры должны соответствовать идеалам "90-60-90". Многие парни даже не знают размер одежды своей избранницы. А девушки в погоне за модельной внешностью теряют себя и "подрывают" здоровье.

Хозяйственная

Умение хорошо готовить и поддерживать дом в чистоте — качество хорошее, но не самое главное для крепких и надежных отношений. Вы же не устраиваетесь к мужчине в домработницы, правильно?

Покладистая

Когда женщина во всем и всегда слушается своего избранника и не смеет ему перечить — это быстро надоедает. Его постепенно начнет раздражать то, что у нее нет своего собственного мнения и каких-то желаний. Гораздо интереснее и продуктивнее развиваются отношения равноправных личностей.

Притворяться бессмысленно

Если нет взаимного интереса, никакие уловки не помогут. На самом деле неважно, какой у вас нрав и сколько супов умеете варить. Если вы цепляете мужчину, он и пересоленные щи съест, и даже сам будет готовить. И не заметит, что у вас в наличии 3 лишних кг и вредный характер.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что каждая женщина мечтает встретить достойного и привлекательного мужчину, с которым можно построить доверительные отношения и крепкий брак. Но как же его привлечь в свою жизнь?

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