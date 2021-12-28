Какие вопросы нужно задать себе перед вступлением в брак

Создание семьи — это серьезный шаг, который может изменить отношения с партнером до неузнаваемости. Прежде чем решиться на вступление в брак, ответьте себе на несколько важных вопросов.

Что нужно спросить у себя до замужества (фото из открытых источников)

Ваш будущий супруг — зависимый человек?

Если вы хотите видеть рядом с собой ответственного и надежного человека, тогда обратите внимание на его зависимости (если они есть). "Тревожные" звоночки вы можете заметить на этапе отношений, а не только в браке. Речь идет об употреблении алкоголя, курении, увлечении играми или ставками — все это может указывать на то, что ваш партнер рано или поздно может "сорваться в пропасть". Сможете ли вы ему помочь в такой ситуации? Будете ли вы готовы к такому повороту событий?

Какие у вас обоих планы на детей?

Перед вступлением в брак партнерам необходимо поговорить о том, как они видят свою дальнейшую жизнь, в частности обсудить вопросы о детях. Очень важно, чтобы будущий супруг был в этом плане с вами на "одной волне". Если он не хочет детей, то вы можете потерять много времени и сил, надеясь, что в будущем он передумает, ведь этого может и не произойти.

Как вы оба решаете конфликтные ситуации?

В каждой семье случаются ссоры, но очень важно научиться их правильно решать, чтобы было без скандалов, разбитой посуды и драк, поскольку это не является нормальным. Если партнер слишком вспыльчивый и не хочет идти на компромиссы, то стоит задуматься, сможете ли вы всю жизнь идти на уступки и замалчивать обиды?

Какие у вас отношения с родственниками?

Когда вы вступаете в брак, важно понимать, что вы получаете не только мужа, но и новую семью. Чем ближе отношения вашего партнера с семьей, тем больше влияния будет иметь другая семья на ваш союз. К этому также стоит быть готовой. Если будущая свекровь или кто-то из близких родственников вас невзлюбил и у вас крайне натянутые отношения, это может представлять определенную проблему для вашей семьи.

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