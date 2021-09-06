Исследователи рассказали, чем полезен брак для здоровья людей

Согласно новому исследованию, женатые люди меньше подвержены риску старческого слабоумия. При этом брак защищает лучше, чем совместное проживание. Как пишет WebMD, 14-летнее исследование показало, что у разведенных людей шансы на снижение умственных способностей более чем в два раза выше, чем у женатых. В разбавленных мужчин ситуация еще хуже: вероятность развития деменции у них в 2,6 раза выше, чем у женатых мужчин, в то время, как у разведенных женщин риск на 30% выше, чем у замужних женщин. "Существует множество теорий о том, почему брак может быть полезен для общего здоровья. Женатые люди, конечно, финансово стабильны, чем те, у кого нет супруга. Но есть и другие факторы, кроме экономики, которые так же сильно влияют на это", — рассказала Хуэй Лю, ведущий исследователь и профессор социологии в Университете штата Мичиган.

Отношения (фото из открытых источников)

В то время как исследование выявило только связь, а не причинно-следственная связь, оно показало, что развод может привести к финансовому и эмоционального стресса, который может непосредственно влиять на умственную или когнитивную функцию. А стресс и депрессия, которые могут возникнуть в результате развода, могут привести к деменции. По словам Линды Вейт, профессора социологии в Чикагском университете, все дело в части мозга, которая называется корой. "Кора развивалась как центр когнитивной обработки. Она управляет нашим уровнем функционирования. Если он падает ниже уровня нормального функционирования, то тогда происходит деменция", — сказала она.

Женатые люди имеют меньший риск слабоумия, так как "они постоянно взаимодействуют друг с другом, ведут переговоры и общаются, и это поддерживает кору головного мозга". При этом, по данным ученых, мужчины, как правило, получают больше пользы от отношений в браке.

Напомним, если ваш секс был очень страстным и возбуждающим, то некоторые действия, совершенные сразу после него, могут быстро развеять предыдущие впечатления. Эксперты рассказали, чего лучше не делать после занятий любовью, если не хотите испортить отношения с партнером.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!