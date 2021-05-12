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Какие женские поступки способны разрушить отношения

Психологи рассказали, какие женские поступки могут испортить отношения с мужчиной и привести к разрыву

сегодня, 14:10
Автор:

Светлана Шкурупий

В отношениях многое зависит от женщины, ведь на ее хрупких плечах держится гармония в паре. Но иногда эту гармонию она способна разрушить сама, с помощью неправильных поступков, способных вызвать ссору и конфликт.

Какие женские поступки способны разрушить отношения

Как женщина может разрушить отношения (фото из открытых источников)

Вы не даете ему свободу

Чрезмерный контроль отпугивает мужчин, согласитесь, что тяжело находится в отношениях, где вам не дают нормально вздохнуть. Не нужно ему звонить по 100 раз на день и постоянно отправлять милые сообщения. Для мужчины важно чувствовать свободу, а если этого не будет, то он решит сам ее себе обеспечить.

Вы все время его в чем-то обвиняете 

Женщина может испортить отношения с мужчиной, если постоянно будет указывать ему на недостатки, постоянно обвинять в чем-то и показывать свое недовольство. Любому терпению рано или поздно приходит конец. Не переусердствуйте со своими упреками, иначе можете потерять любимого.

Или злитесь, когда он не оправдывает ваши ожидания

Если вы будете постоянно давить на мужчину, то никому от этого лучше не станет. Вам бы хотелось переехать в большой дом или выйти замуж, но он не может вам это обеспечить. Да, такие моменты могут расстроить. Но может вместо того, чтобы закатывать скандалу, лучше сесть и спокойно поговорить об этом?

Вы запрещаете общаться с друзьями 

Вы взрослые люди, у которых должно быть свое личное пространство. Поэтому, нельзя запрещать мужчине встречаться с друзьями, ему ведь не 15 лет, да и вы не его мама. Он самостоятельный человек, который сам может решать, с кем ему общаться.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, какие шаги помогут партнерам "перезагрузить" свои отношения.


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Источник: https://7sisters.ru/seks-i-otnosheniya/158626-7-zhenskih-postupkov-kotorye-mogut-razrushit-otnoshenija.html
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