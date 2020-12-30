Пять вещей в отношениях, которые не терпят мудрые женщины

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Светлана Шкурупий
Мудрой называют женщину, которая умеет понять, простить и закрыть глаза на некоторые вещи. Но никогда не стоит забывать о своем уважении и достоинстве, даже если вы очень сильно влюблены в мужчину. Что ни в коем случае нельзя терпеть?
какие вещи в отношениях не терпят мудрые женщины / фото: Pekic | Getty Images
Когда мужчина вас унижает
Не тратьте время на мужчину, который пытается самоутвердиться за ваш счет. Сначала он будет вас оскорблять, унижать, задевать словами, а если вы не дадите отпор, то слова потом перейдут в действия.
Когда мужчина проявляет легкомыслие
Мудрая женщина не станет рядом терпеть мужчину, который не держит своего слова, не выполняет обещания и совершает необдуманные поступки. Разве можно с таким человеком построить крепкие и серьезные отношения?
Когда мужчина тиран
Мужчины и женщины равны от природы, и, хотя представители сильной половины человечества рождены охотниками, женщина не должна довольствоваться ролью рабыни. К сожалению, не все мужчины это понимают, поэтому позволяют себе не просто унижать и обижать своих женщин, они буквально тиранят их, ограничивают их свободу.
Когда мужчина не работает
Одно дело, когда мужчина старается найти работу, но у него не выходит, и совсем другое, когда он принципиально отказывается что-то делать и весь день лежит на диване, даже не помогая по дому. Если вас подобное распределение ролей устраивает, отлично. Но если вы хотите видеть рядом с собой амбициозного и успешного мужчину, придется что-то менять.
Когда мужчина предатель
У каждой мудрой женщины есть свои принципы, которые она не нарушает. И если она сталкивается с предательством со стороны своего мужчины, в чем бы оно ни выразилось, она с ним в большинстве случаев прощается.
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