Пять глупых ошибок, которые совершают замужние женщины

Многие женщины в браке совершают глупые ошибки, которые не только "провоцируют" мужчину смотреть по сторонам, но и облегчают его уход из семьи. Именно о них и рассказал на своей странице в Instagram семейных психолог Андрей Николаев.

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- Вы даете повод для ревности. Даже безобидное, на первый взгляд SMS, которое может быть расценено мужем как флирт, может значительно подорвать его уверенность в вас.

- Неудовлетворение в интимной сфере. Вы часто отказываете в близости или полностью утратили к этому интерес.

- Зависимость от мнения родителей - еще одна острая проблема, которая может подтолкнуть мужчину искать ее решение за пределами семьи.

- Жена не принимает детей мужчины от прошлых отношений - это вызывает недовольство и разлад. Равно, как если женщина не сумела наладить отношения между мужем и ее собственными детьми от прошлого брака.

- Жена откровенно враждебно настроена против родителей мужа, препятствует общению, ограничивает контакты.





Ранее издание "Комментарии" сообщало, что какие основные ошибки допускают пары в отношения.

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