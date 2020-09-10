kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 10.09.2020

BTC/USD

10403.95

ETH/USD

371.28

LTC/USD

48.93

НБУ 10.09.2020

USD/UAH

28.02

EUR/UAH

33.25

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Выборы-2020
migrants
Перемирие
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Досуг отношения Пять глупых ошибок, которые совершают замужние женщины
commentss НОВОСТИ Все новости

Пять глупых ошибок, которые совершают замужние женщины

Этих ошибок стоит избегать в отношениях

сегодня, 18:45
Автор:

Светлана Шкурупий

Многие женщины в браке совершают глупые ошибки, которые не только "провоцируют" мужчину смотреть по сторонам, но и облегчают его уход из семьи. Именно о них и рассказал на своей странице в Instagram семейных психолог Андрей Николаев.

Пять глупых ошибок, которые совершают замужние женщины

Sjale/ iStock / Getty Images Plus

- Вы даете повод для ревности. Даже безобидное, на первый взгляд SMS, которое может быть расценено мужем как флирт, может значительно подорвать его уверенность в вас.

- Неудовлетворение в интимной сфере. Вы часто отказываете в близости или полностью утратили к этому интерес.

- Зависимость от мнения родителей - еще одна острая проблема, которая может подтолкнуть мужчину искать ее решение за пределами семьи.

- Жена не принимает детей мужчины от прошлых отношений - это вызывает недовольство и разлад. Равно, как если женщина не сумела наладить отношения между мужем и ее собственными детьми от прошлого брака.

- Жена откровенно враждебно настроена против родителей мужа, препятствует общению, ограничивает контакты.


Ранее издание "Комментарии" сообщало, что какие основные ошибки допускают пары в отношения.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!