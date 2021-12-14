С некоторыми мужчинами женщины буквально расцветают, становятся более уверенными в себе и счастливыми. Но бывает и наоборот, когда мужчина "убивает" самооценку женщины, в результате чего она теряет свою привлекательность и очарование.

Какие типы мужчин «убивают» женскую самооценку (фото из открытых источников)

Психологи выделили несколько типов мужчин, с которыми лучше не связываться, чтобы потом "не собирать себя" в кресле психотерапевта.

"Контроллер"

Есть мужчины, которые любят все контролировать и иногда это переходит все границы. В начале отношений, женщине это может нравиться, поскольку партнер принимает за нее решения и заботиться о ее благополучии. Но со временем, она понимает, что попала в ловушку, потому что у нее нет выбора, кроме того, который дает ей мужчина. Он главный и она должна делать так, как он сказал. Потом ей нужно будет отчитываться за все звонки, сообщения, скидывать геолокации и т. д, потому что "контролеры" — страшные ревнивцы.

"Критикан"

Такой тип мужчин "убивает" женскую самооценку за счет постоянной критики. Подавляя свою партнершу, он повышает собственное "эго". Такой мужчина будет постоянно сравнивать девушку с другими, делать ей замечания по поводу макияжа, одежды, кулинарных способностей и прочего.

"Агрессор"

Речь идет не только о физическом, но и эмоциональном насилии (абьюзе). Мужчина "агрессор" постоянно будет неуместно подшучивать над женщиной, высмеивая, например, ее комплексы или делать из нее дуру, постоянно повторяя: "Тебе показалось", "Ты выдумываешь". При этом, он будет повторять, что все делает для партнерши, чтобы ей было хорошо. Но потом обвиняет ее в том, что она этого не ценит.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, почему мужчины преувеличивают количество своих партнерш.

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