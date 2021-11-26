Психологи объяснили, почему мужчины преувеличивают количество своих партнерш

У тебя никогда не возникало ощущения, что твоя сексуальная биография становится ярче с каждым новым твоим рассказом о ней? И это при том, что в тот момент, когда ты ее проживал, она не казалась такой уж привлекательной. Вот и оно. Исследование, проведенное старшим исследователем Университета Глазго доктором Кирстеном Митчеллом, проливает свет на мужскую сексуальную биографию, и выясняются не очень комплиментарные вещи. Об этом сообщает портал Maxim. Собственно, цель исследования доктора Митчелл состояла в том, чтобы объяснить знаменитый в социологических кругах "половой пробел". Ее суть: когда мужчины и женщины отвечают на вопрос о количестве партнеров, выясняется, что у мужчин их примерно вдвое больше, чем у женщин. Хотя, казалось бы, с кем все эти доблестные мужчины занимаются сексом?

Мужчины (фото из открытых источников)

Вот и в последнем масштабном исследовании, которое Митчелл взяла за основу своего наблюдения, – Национальном исследовании сексуальных привычек и поведения, включившем ответы 15 тысяч мужчин и женщин, – мужчины в среднем указали 14 партнерш за всю жизнь. Тем временем среднее количество партнеров у женщин вдвое меньше – всего 7. Доктор Митчелл считает, что такому "половому пробелу" способствуют три фактора:

Именно мужчины склонны преувеличивать количество своих партнеров. (Например, если среди мужчин мелькала цифра 110 партнерш, то наиболее сексуально активная среди женщин назвала всего 50). Благодаря этим фантазерам растет среднее количество партнеров по палате, так сказать.



Женщины считают точное количество партнеров, а мужчины считают примерную – опять же в сторону увеличения.

Женщины склонны уменьшать количество партнеров. Да, они часто не считают связки на одну ночь, а замужние не считают одноразовые измены.

Напомним, отношения должны приносить радость и комфорт, иначе смысл в них теряется. Если женщина хочет улучшить свое общение с мужчиной, тогда нужно сделать акцент на таких качествах.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!