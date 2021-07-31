Какие способы соблазнения раздражают мужчин

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Светлана Шкурупий
Женщина, собираясь на свидание с мужчиной, использует различные "приемчики", чтобы зацепить его внимание и соблазнить. Но есть способы, которыми лучше не пользоваться.
Как не стоит соблазнять мужчин (фото из открытых источников)
Рассказывать о своих поклонниках
Мужчины не любят, когда их с кем-то сравнивают, поэтому большое количество поклонников, о которых рассказывает женщина, его может насторожить. Плюс ко всему, такие рассказы отбивают у представителей сильного пола желание бороться за внимание понравившейся девушки.
Во всем соглашаться с мужчиной
Многие девушки пытаются на первом свидании угодить избраннику и соглашаются с любыми его словами. Но не стоит переусердствовать, поскольку мужчины хотят видеть рядом женщину, у которой есть собственное мнение.
Разговаривать как маленький ребенок
Вряд ли мужчина станет серьезно относиться к женщине, которая в беседе все время переходит на фальцет и использует уменьшительно-ласкательные суффиксы. Мужчину больше привлечет серьезная сексуальная женщина, а не девочка-переросток, с которой нужно сюсюкаться.
Переусердствовать с косметикой
Собираясь на свидание с молодым человеком, постарайтесь не делать себе "боевой раскрас" на лице, мужчины все же предпочитают больше естественную красоту.
Переусердствовать с загаром
Рациональные мужчины искренне не могут понять, зачем женщины столько времени проводят на солнце или в солярии. Куда лучше потратить его на более полезные дела. Ну, скажем, если вы находитесь на пляже, то поиграть в волейбол или бадминтон.
Ранее издание "Комментарии" сообщало, что нужно делать женщине, чтобы найти мужчину своей мечты и построить серьезные отношения.
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