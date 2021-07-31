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Какие способы соблазнения раздражают мужчин

Эксперты рассказали, каких способов соблазнения стоит избегать на первом свидании, потому что они раздражают мужчин

сегодня, 16:20
Автор:

Светлана Шкурупий

Женщина, собираясь на свидание с мужчиной, использует различные "приемчики", чтобы зацепить его внимание и соблазнить. Но есть способы, которыми лучше не пользоваться.

Какие способы соблазнения раздражают мужчин

Как не стоит соблазнять мужчин (фото из открытых источников)

Рассказывать о своих поклонниках

Мужчины не любят, когда их с кем-то сравнивают, поэтому большое количество поклонников, о которых рассказывает женщина, его может насторожить. Плюс ко всему, такие рассказы отбивают у представителей сильного пола желание бороться за внимание понравившейся девушки. 

Во всем соглашаться с мужчиной

Многие девушки пытаются на первом свидании угодить избраннику и соглашаются с любыми его словами. Но не стоит переусердствовать, поскольку мужчины хотят видеть рядом женщину, у которой есть собственное мнение. 

Разговаривать как маленький ребенок

Вряд ли мужчина станет серьезно относиться к женщине, которая в беседе все время переходит на фальцет и использует уменьшительно-ласкательные суффиксы. Мужчину больше привлечет серьезная сексуальная женщина, а не девочка-переросток, с которой нужно сюсюкаться. 

Переусердствовать с косметикой

Собираясь на свидание с молодым человеком, постарайтесь не делать себе "боевой раскрас" на лице, мужчины все же предпочитают больше естественную красоту. 

Переусердствовать с загаром

Рациональные мужчины искренне не могут понять, зачем женщины столько времени проводят на солнце или в солярии. Куда лучше потратить его на более полезные дела. Ну, скажем, если вы находитесь на пляже, то поиграть в волейбол или бадминтон. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что нужно делать женщине, чтобы найти мужчину своей мечты и построить серьезные отношения.


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Источник: https://elle.ua/otnosheniya/lubov-i-seks/7-sposobov-soblazneniya-kotorie-razdrazhayut-muzhchin/
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