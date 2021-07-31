Какие способы соблазнения раздражают мужчин

Женщина, собираясь на свидание с мужчиной, использует различные "приемчики", чтобы зацепить его внимание и соблазнить. Но есть способы, которыми лучше не пользоваться.

Как не стоит соблазнять мужчин (фото из открытых источников)

Рассказывать о своих поклонниках

Мужчины не любят, когда их с кем-то сравнивают, поэтому большое количество поклонников, о которых рассказывает женщина, его может насторожить. Плюс ко всему, такие рассказы отбивают у представителей сильного пола желание бороться за внимание понравившейся девушки.

Во всем соглашаться с мужчиной

Многие девушки пытаются на первом свидании угодить избраннику и соглашаются с любыми его словами. Но не стоит переусердствовать, поскольку мужчины хотят видеть рядом женщину, у которой есть собственное мнение.

Разговаривать как маленький ребенок

Вряд ли мужчина станет серьезно относиться к женщине, которая в беседе все время переходит на фальцет и использует уменьшительно-ласкательные суффиксы. Мужчину больше привлечет серьезная сексуальная женщина, а не девочка-переросток, с которой нужно сюсюкаться.

Переусердствовать с косметикой

Собираясь на свидание с молодым человеком, постарайтесь не делать себе "боевой раскрас" на лице, мужчины все же предпочитают больше естественную красоту.

Переусердствовать с загаром

Рациональные мужчины искренне не могут понять, зачем женщины столько времени проводят на солнце или в солярии. Куда лучше потратить его на более полезные дела. Ну, скажем, если вы находитесь на пляже, то поиграть в волейбол или бадминтон.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что нужно делать женщине, чтобы найти мужчину своей мечты и построить серьезные отношения.

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