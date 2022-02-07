Какие психологические ловушки мешают выбраться из бедности

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Светлана Шкурупий
Каждый
человек хочет быть финансового независимым и успешным, но не всем удается
достигнуть этой цели. Дело в том, что многие люди сами блокируют себе путь к
богатству и стабильности. В чем может быть проблема?
Что мешает выбраться из бедности (фото из открытых источников)
Низкая самооценка
Люди,
у которых низкая самооценка не верят в себя и свои силы, поэтому убеждены в
том, что в любом деле их настигнет провал. Они боятся рисковать, бояться
двигаться дальше, опасаясь, что сделают только хуже. И низкая самооценка
способна блокировать возможность развиваться, брать участие в интересных
проектах, искать новые источники заработка.
Стресс
Постоянный
стресс выбивает человека из колеи, повышая его тревожность, страх, беспокойство
и другие нарушения. Из-за постоянного нервного напряжения пропадает возможность
адекватно оценивать ситуацию и обстановку, а это ведет к череде неправильных решений
и ошибок.
Постоянная
беспомощность
Если
человек попадает в ситуацию, не способную контролировать, то становится беспомощным
и начинает зависеть от других, теряя способность самостоятельно принимать
решения. Такие люди соглашаются на низкооплачиваемую работу, загоняя себя в
угол и не давая выбраться из финансовых проблем.
Негативные установки
Эксперты
говорят, что к бездействию могут привести и негативные психологические
установки. Например, мысль о том, что все богатые люди — преступники и
зарабатывают деньги незаконным путем. И человек перестает стремиться к большим
доходам, считая, что придется переступать закон.
Ранее
издание "Комментарии" сообщало, что в нашем лексиконе есть множество
необдуманных фраз, которые бессознательно и коварно подводят к бедности.
Поэтому читайте, чтобы не повторять ошибок.
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