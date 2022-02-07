Какие психологические ловушки мешают выбраться из бедности

Каждый человек хочет быть финансового независимым и успешным, но не всем удается достигнуть этой цели. Дело в том, что многие люди сами блокируют себе путь к богатству и стабильности. В чем может быть проблема?

Что мешает выбраться из бедности (фото из открытых источников)

Низкая самооценка

Люди, у которых низкая самооценка не верят в себя и свои силы, поэтому убеждены в том, что в любом деле их настигнет провал. Они боятся рисковать, бояться двигаться дальше, опасаясь, что сделают только хуже. И низкая самооценка способна блокировать возможность развиваться, брать участие в интересных проектах, искать новые источники заработка.

Стресс

Постоянный стресс выбивает человека из колеи, повышая его тревожность, страх, беспокойство и другие нарушения. Из-за постоянного нервного напряжения пропадает возможность адекватно оценивать ситуацию и обстановку, а это ведет к череде неправильных решений и ошибок.

Постоянная беспомощность

Если человек попадает в ситуацию, не способную контролировать, то становится беспомощным и начинает зависеть от других, теряя способность самостоятельно принимать решения. Такие люди соглашаются на низкооплачиваемую работу, загоняя себя в угол и не давая выбраться из финансовых проблем.

Негативные установки

Эксперты говорят, что к бездействию могут привести и негативные психологические установки. Например, мысль о том, что все богатые люди — преступники и зарабатывают деньги незаконным путем. И человек перестает стремиться к большим доходам, считая, что придется переступать закон.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что в нашем лексиконе есть множество необдуманных фраз, которые бессознательно и коварно подводят к бедности. Поэтому читайте, чтобы не повторять ошибок.

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