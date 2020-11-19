7 разрушительных фраз, которые приводят к бедности

Ты работаешь, собираешь деньги, но они непонятно куда исчезают или тебе просто не хватает? Тогда стоит перевернуть свое сознание и наконец понять, что мысли — материальны. Их необходимо контролировать и фильтровать.

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В нашем лексиконе есть множество необдуманных фраз, которые бессознательно и коварно подводят к бедности. Поэтому читайте, чтобы не повторять ошибок.

1. Мне нужно думать о других

Забота о других — хорошо, но если она постоянно у вас на уме, то разрушает жизнь. Вы можете думать, что главное — жить ради кого-то. Но, растворяясь в море заботы, вы не сможете себя реализовать. К тому же, если постоянно отвергать собственные нужды ради других, начинаешь чувствовать несчастье. А, возможно, это просто повод, чтобы почувствовать себя жертвой.

2. Почему судьба так несправедлива ко мне?

Легко считать, что в каждом нашем провале виновата судьба, и снимать с себя ответственность. Конечно, она много решает, но не нужно думать, что вы бессильны. Ваша жизнь прежде всего в ваших руках. Поставьте себе цель и следуйте ей. И впоследствии вы увидите, что ваши действия имеют преимущество перед судьбой.

3. Почему им все, а мне — ничего?

Никогда не стоит завидовать. Это к хорошему не приведет. Когда вы завидуете, вы подавляете все свои качества и сосредотачиваетесь на чужих. Значит, жизнь других для вас в большем приоритете, чем своя. Как вы добьетесь успеха, если будете тратить свое время на разрушительное чувство?

4. Не был богатым — нечего и начинать

Этой фразой вы выражаете жалость к себе. В нескольких словах человек скрывает свою неуверенность, страх и нежелание работать над собой. Вспомните, сколько людей вырывалось из бедности — сотни примеров. Главное — мотивация и усилия. Старайтесь больше.

5. Копейка рубль бережет

Это разрушительная фраза, если за ней скрывается ваша жадность. Конечно можно такую черту характера назвать экономичностью, бережливостью, но это не имеет значения. Экономить стоит на определенной маленькой группе вещей, но не на себе и близких. Учитесь отдавать, и тогда Вселенная начнет дарить.

6. О, снова идти нелюбимую работу!

Если вы не любите свою работу, вы теряете больше, чем зарабатываете. Конечно, сейчас у вас стабильная зарплата. Но что будет потом? Если работу не любишь, ты не развиваешься в ней, потому что просто неинтересно. А если не развиваешься — останешься на одном и том же месте с начальной зарплатой, которая у тебя была. Наибольшего успеха достигают люди, которые горят своим делом, которые готовы работать целыми днями, потому что им это нравится. Поэтому найдите, что вам по душе и развивайтесь.

7. Хочу все и сразу!

Совсем другая сторона медали. Конечно, хотеть всего — это похвально, но, чтобы достичь успехов, нужно много времени и терпения. Одни постоянно бросают работу, думая, что это не принесет им успеха, хотя прошло несколько месяцев, другие — начинают покупать вещи, которые не соответствуют их статусу и залезают в долги. Нужно понимать, что цели не достигнешь за один день. Это сложная работа, которая требует сосредоточенности и времени.

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