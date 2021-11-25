Какие привычки незаметно крадут нашу энергию

Многие люди жалуются на недостаток сил и энергии, но мало кто задумывался, что вина за это состояние может лежать на безобидных, на первый взгляд, привычках. Что говорят эксперты?

Что крадет нашу энергию (фото из открытых источников)

Диетолог Кэролайн Лэйси считает, что организм может терять энергию из-за неправильного режима питания, в частности, когда между приемами пищи делается большой перерыв. Как известно, главным источником энергии являются углеводы. Специалист советует употреблять пищу каждые 5 часов, чтобы избежать истощения и поддерживать себя в тонусе. Лучше всего носить с собой перекус, например, орехи или фрукты.

Помимо этого, важно следить за чистотой на своем рабочем столе. Да, оказывается, что такая привычка тоже влияет на самочувствие. Терапевт Лила Р. Магави говорит, что беспорядок вредит концентрации внимания и в результате на выполнение элементарных задач вы можете потратить много энергии. Постарайтесь сделать так, чтобы на вашем рабочем столе не было лишних предметов и у каждого было свое место.

Высасывать энергию из человека может и неправильное планирование. Когда весь день расписан поминутно, то может возникнуть прилив тревоги и нежелания вообще выходить из дома. Вы можете почувствовать, что уже устали, даже не приступив к основным задачам. Психиатр Тайсон Липпе советует правильно организовывать свой рабочий день и не нагружать себя делами из-за которых расходуется слишком много энергии.

Эксперты также советуют обратить внимание на свой сон. На ночь нужно обязательно выключать свет и забывать про телефоны и другие гаджеты. Свет в темное время суток заставляет мозг думать, что день еще продолжается и сдерживает выработку мелатонина в организме, в результате может возникнуть бессонница. А о какой энергии можно говорить, если вы не можете нормально и полноценно отдохнуть ночью.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, как преодолеть усталость и вернуть энергию.

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