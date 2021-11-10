Как преодолеть усталость и вернуть энергию

У любого человека наступает тот момент в жизни, когда уже с утра чувствуется недомогание, усталость. Главное уловить начало этого периода и исправить его как можно быстрее. Плохое самочувствие и усталость часто являются результатом быстрого темпа жизни. В большинстве случаев причиной постоянные авралы на работе, недостаток сна и бесконечные заботы, пишет the-village. Как это исправить?

Усталость - фото из открытых источников

Движение

Восстановить силы и энергию можно благодаря двигательной активности. Сначала можно подумать, что это только отнимает наши силы, но нет. Все как раз наоборот. Чем больше мы двигаемся, тем больше организм запасает энергию! Без движения нет жизни, без жизни нет энергии.

Витамины в помощь

Чтобы как можно быстрее восстановить использованные организмом ресурсы, вы должны употреблять пищу, богатую витаминами. Но мы также рекомендуем начать принимать препараты, содержащие полезные вещества и минералы, например различные пищевые добавки.

Умойтесь холодной водой или примите душ

Плеснув холодной водой на лицо, вы можете почувствовать мгновенный прилив сил. Причина в том, что активизируется кровообращение. Это помогает не только терморегуляции, но и когнитивным способностям, так что продолжать работать какое-то время будет проще.

Напомним, современный ритм жизни приводит к тому, что у многих людей начинается развиваться синдром хронической усталости и такое состояние может серьезно навредить организму. Врач-нутрициолог Катерина Йенсен на своей странице в Instagram рассказала, почему возникает усталость и как с ней справиться. По словам нутрициолога, главный совет в этой ситуации – обратится к специалисту и выяснить причины. Для понимания вопроса она рассказала о трех основных: Нехватка витаминов группы В От витаминов этой группы напрямую зависит, сможет ли человек получить энергию из той глюкозы, которая попала к нему в клетки. Глюкоза – это первое, что необходимо ей, дабы началась вырабатываться энергия. Глюкозу в свою очередь мы получаем из пищи.

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