Какие положительные привычки помогут вам стать лучше

Наша жизнь состоит из определенных привычек, которые могут как положительно, так и негативно на ее влиять. Если вы хотите стать лучше, тогда эксперты советуют выработать в себе следующие действия:

Как сделать свою жизнь лучше / фото: Pexels

Больше читайте и выбирайте правильные книги

К сожалению, чтение книг стало редкостью, ведь внимание людей больше сосредоточено на социальных сетях. Плюс ко всему, смотреть и лайкать картинки намного проще. Но если серьезно, то книги не только помогают тренировать память, логику и позволяют узнавать лучше мир, но еще и способствуют развитию мыслительных процессов и эмоционального интеллекта, что, в свою очередь, создает предпосылки для генерации оригинальных идей и решений в работе и жизни. Уделяйте хотя бы 20-30 минут в день чтению книгам и увидите, как изменится ваше мировосприятие.

Раннее пробуждение – залог продуктивного дня

Многие люди не любят рано просыпаться, но если вы прислушаетесь к своим биоритмам, то поймете, что пик нашей продуктивности припадает именно на первую половину дня. Поэтому, если вы хотите чувствовать себя лучше и быть успешнее в делах, приучите себя вставать пораньше.

Не закрывайтесь в себе

Большинство людей привыкло прятать свои эмоции и чувства от окружающих, а это плохо влияет и на деловую, и на личную жизнь. Не нужно бояться быть слабым и уязвимым. Когда мы демонстрируем людям свое истинное "я" под броней хотя бы немного, это способствует возникновению доверия и дружественного к себе отношения.

Введите медитацию в распорядок своего дня

Познакомитесь с медитацией, если раньше вы не практиковали. Просто научитесь останавливать бег своих мыслей и сосредоточьтесь на том, что вы чувствуете сейчас. Такие островки отдыха позволяют мозгу перезагрузиться, а нервной системе оставаться в стабильном состоянии.

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