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Главная Новости Досуг психология Какие неожиданные вещи "крадут" у женщины красоту и силу
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Какие неожиданные вещи "крадут" у женщины красоту и силу

Психологи назвали неожиданные вещи, которые могут "украсть" у женщины ее привлекательность и силу

сегодня, 16:50
Автор:

Светлана Шкурупий

Каждая женщина по-своему уникальна, красива и неповторима, но есть вещи, которые заставляют ее в этом сомневаться и "крадут" ее силу. О чем идет речь?

Какие неожиданные вещи "крадут" у женщины красоту и силу

Вещи, которые "крадут" у женщины силу (фото из открытых источников)

Чувство жалости к себе

Нытье и регулярные жалобы на свою жизнь опустошают женщину и угнетают ее эмоциональное состояние. Время и силы, которые она тратит на жалость к себе, можно использовать с пользой, например, привести себя в порядок или заняться любимым делом. 

Экономия на себе

Женщины, которые не позволяют ухаживать за собой, не покупают хорошую косметику и качественную одежду, не только выглядят хуже тех, кто себя любит, но и встречают на своем жизненном пути меньше удачи. Нужно любить себя и хорошо выглядеть не только по праздникам.

Негативные люди в окружении

Пересмотрите свой круг общения и исключите из него манипуляторов, нытиков и скептически настроенных ко всему людей, потому что ничего хорошего они в вашу жизнь не принесут.  Наоборот, они будут внушать женщине, что она слабая и "подорвут" ее самооценку. 

Зависть

Женщинам стоит избегать этого чувства, потому что оно имеет разрушительную силу. Перестаньте сравнивать себя с другими. 

Работа без отдыха

Женскую красоту, энергию и силу отбирает постоянная работа, которая провоцирует стресс и переутомление. Находите время для своего отдыха и восстановления энергии. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что есть женщины, рядом с которыми мужчинам легко, комфортно, они не напрягаются, потому что получают максимум внимания, заботы и любви. Таких женщин часто называют "удобными". Откровенно говоря, парни ими пользуются, ничего не давая взамен. Как же не стать такой женщиной?


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Источник: https://ukr.media/psihologiya/427380/
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