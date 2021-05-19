Есть женщины, рядом с которыми мужчинам легко, комфортно, они не напрягаются, потому что получают максимум внимания, заботы и любви. Таких женщин часто называют "удобными" и откровенно говоря, парни ими пользуются, ничего не давая взамен.

как перестать быть для него «удобной» женщиной (фото из открытых источников)

Психологи говорят, что "удобные" женщины часто поступаются своими желаниями, интересами и потребностями, чтобы мужчине было хорошо. Но так делать нельзя! Не нужно жертвовать, например, своим сном или отдыхом, чтобы навести идеальный порядок в доме, приготовить ужин, забрать его вещи из химчистки, поучить уроки с детьми, погулять с собакой и т. д. Такой ритм жизни, недостаток сна и стрессы могут привести к серьезным проблемам со здоровьем.

Если человек не любит вас, то он всегда найдет к чему придраться. А если действительно испытывает к вам чувства, то не будет обращать внимание на то, что вы вовремя не сделали уборку или не успели приготовить ужин. Вы же тоже человек.

Чтобы проверить, являетесь ли вы "удобной" женой, задайте себе три простых вопроса:

- Помните ли вы, когда мужчина последний раз давал вам деньги "на себя"?

- Спрашивает ли мужчина хотя бы несколько раз в неделю, как у Вас дела?

- Помогает хотя бы раз в неделю с вашими женскими обязанностями (например, моет посуду или забирает ребенка из сада)?

Если вы на все вопросы ответили "нет", то вы уже слишком разбаловали мужчины, он все воспринимает как должное. Самое время провести "шоковую терапию".

Чтобы человек понял, что продукты появляются в доме не по мановению волшебной палочки, попробуйте его отправить в магазин самого. И пусть попробует уложиться в ту сумму, которую обычно дает вам.

Кроме того, можно попробовать на день оставить его одного. Утром сообщите ему, что вам нужно бежать по срочному делу. Например, надо выручить подругу или помочь бабушке. И оставьте его одного с детьми и хозяйством. После такого дня он начнет лучше понимать, сколько сил вы тратите на воспитание и уход за детьми, обеспечение комфорта и порядка дома.

Кроме того, научитесь говорить "нет". Если вы устали или плохо себя чувствуете, если просто не хотите чего-то делать, так и скажите. Попросите близких о помощи. В этом нет ничего унизительного!

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