Какие фразы не стоит говорить партнеру после ссоры

В любых отношениях случаются ссоры, но важно научиться слушать и слышать друг друга, а также уметь находить компромиссы. Но после конфликта также важно правильно себя вести, чтобы не спровоцировать новый скандал. Психологи перечислили несколько фраз, которые не стоит говорить второй половинке.

Что нельзя говорить партнеру после ссоры (фото из открытых источников)

"Ты прав, только отстань!"

Эксперты говорят, что эта фраза является скрытой формой агрессии. Вот вроде бы нет ничего обидного, но у второй половинки может остаться неприятный осадок на душе. Говоря эту фразу, вы не признаете свою вину в той или иной ситуации, а просто хотите, чтобы партнер от вас отстал.

"Ладно, но я тебе это еще припомню!"

После конфликта или тяжелого разговора партнеры стараются максимально сгладить ситуацию и забыть об неприятном моменте. А говоря такую фразу, вы можете все усугубить. Вы как будто угрожаете партнеру и намекаете, что будете им манипулировать. Даже в шутку не стоит говорить такую фразу.

"Ну что, теперь 2:2"

Не нужно в отношениях сводить счеты, этот как минимум странно. Такая фраза может стать поводом для нового скандала. Лучше уже промолчать.

"И все же это твоя вина"

Вот вы вроде помирились с партнером, все идет хорошо и в какой-то момент вам приходит мысль подытожить, кто же все-таки был виновен в ссоре. Так вот запомните: так делать категорически нельзя в тех отношениях, которые хотите сохранить. Если начнете снова выяснять, кто прав, а кто виноват, все может закончиться разрывом.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что отношения без ссор невозможны. Они будут происходить постоянно по самым разным поводам. Именно поэтому вам следует научиться правильно их переживать.

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