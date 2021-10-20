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Какая общая черта объединяет все счастливые пары

Психологи Джон Готтман и Нэн Силвер в своей книге «Как сохранить любовь в браке» рассказали, какая черта объединяет все счастливые пары

сегодня, 21:40
Автор:

Светлана Шкурупий

Крепкая и счастливая семья — пожалуй, это мечта каждого человека. Но, чтобы построить гармоничные отношения, важно над ними работать, при чем обоим партнерам. Психологи Джон Готтман и Нэн Силвер в своей книге "Как сохранить любовь в браке" рассказали, что объединяет все счастливые пары. 

Какая общая черта объединяет все счастливые пары

Что объединяет все счастливые пары / Фото: Getty Images

Эксперты отметили, что самым важным принципом брачных отношений является то, что партнеры ведут себя как лучшие друзья. Да, именно с дружбы начинает пламя романтики, страсти, потому что это лучшая защита от чувства состязания по отношению к своему партнеру.

По словам психологов, когда партнер идентифицирует свою вторую половинку, в первую очередь, как лучшего друга, а не мужа/жену, то положительные эмоции перекрывают все негативные мысли о нем. Если вы, например, попросите своего друга купить вам сэндвич без лука, а он забудет об этом сказать продавцу, вы же не будете устраивать ему скандал и упрекать, что он вас не слышит/не любит и вообще пусть теперь сам его ест. Ведь так? А вот любимому человеку многие бы высказали свое недовольство из-за такой мелочи. 

Предвзятость дружбы в позитивном плане облегчает прошлые ошибки и небольшие разочарования. Исследования, проведенные на эту тему, подтверждают, что счастливые супружеские пары во время ссоры поворачиваются, а не отворачиваются друг к другу, потому что партнер для них в приоритете в смысле благополучия. 

Как утверждают эксперты, лучшие друзья не сражаются до развода, поскольку уверены, что конфликт не должен причинять боль другому человеку. Их задача – найти решение проблемы и двигаться вперед.

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Источник: https://hype.tech/@id1728/odna-veshch-kotoraya-obedinyaet-vse-schastlivye-supruzheskie-pary-mjqdswln
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