Как победить в себе ревность: ценные советы от психолога

Ревность — не самое приятное чувство, подрывающее доверие партнеров друг к другу. Чтобы оно возникало как можно реже и не приводило к проблемам в паре, украинский психолог Дмитрий Карпачев дал несколько советов, помогающих победить это чувство.

Как избавиться от ревности / Фото: ru.fotolia.com

Реальность должна брать вверх над воображением

Перед тем, как "нападать" на партнера и обвинять его в изменах или лжи, проверьте достоверность информации. Это должны быть факты, а не просто ваши домысли. Вы должны понимать, что проблема может скрываться не в поведении второй половинки, а в ваших негативных мыслях и страхах.

Не усиливайте свою ревность

Не нужно проверять телефон партнера, устраивать ему допросы и требовать отчета, где и с кем он был. Такие действия обижают и унижают его. Вы даете понять, что подсознательно ожидаете измены и верите в том, что любимый человек на это способен.

Обсудите свои чувства

Поделитесь с кем-то своими переживаниями, например, с близкой подругой или родными. Ищите тех людей, которые поддержат вас и не усилят вашу ревность, а наоборот, убедят, что ваши переживания не имеют серьезных оснований.

Займитесь восстановлением самооценки

Часто ревность возникает из-за неуверенности в себе, поэтому начните работать над собственной самооценкой. В результате вы будете ощущать себя лучше и ваше доверие к партнеру возрастет.

Не преувеличивайте эксклюзивность своих прав на избранника

Вы можете рассчитывать на верность, но не можете запрещать ему общаться с противоположным полом, ограничивать свободу выбора и действий. Иначе это уже не любовные отношения, а эмоциональное насилие.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, почему возникает ревность.

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