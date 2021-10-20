Как победить в себе ревность: ценные советы от психолога

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Светлана Шкурупий
Ревность
— не самое приятное чувство, подрывающее доверие партнеров друг к другу. Чтобы
оно возникало как можно реже и не приводило к проблемам в паре, украинский
психолог Дмитрий Карпачев дал несколько советов, помогающих победить это
чувство.
Как избавиться от ревности / Фото: ru.fotolia.com
Реальность должна брать
вверх над воображением
Перед
тем, как "нападать" на партнера и обвинять его в изменах или лжи, проверьте
достоверность информации. Это должны быть факты, а не просто ваши домысли. Вы
должны понимать, что проблема может скрываться не в поведении второй половинки,
а в ваших негативных мыслях и страхах.
Не усиливайте свою
ревность
Не
нужно проверять телефон партнера, устраивать ему допросы и требовать отчета,
где и с кем он был. Такие действия обижают и унижают его. Вы даете понять, что
подсознательно ожидаете измены и верите в том, что любимый человек на это
способен.
Обсудите свои чувства
Поделитесь
с кем-то своими переживаниями, например, с близкой подругой или родными. Ищите
тех людей, которые поддержат вас и не усилят вашу ревность, а наоборот, убедят,
что ваши переживания не имеют серьезных оснований.
Займитесь
восстановлением самооценки
Часто
ревность возникает из-за неуверенности в себе, поэтому начните работать над собственной
самооценкой. В результате вы будете ощущать себя лучше и ваше доверие к
партнеру возрастет.
Не преувеличивайте
эксклюзивность своих прав на избранника
Вы
можете рассчитывать на верность, но не можете запрещать ему общаться с
противоположным полом, ограничивать свободу выбора и действий. Иначе это уже не
любовные отношения, а эмоциональное насилие.
Ранее
издание "Комментарии" сообщало, почему возникает ревность.
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