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Как время пробуждения влияет на психику: главные отличия "сов" и "жаворонков"

Главные отличия между "совами" и "жаворонками"

сегодня, 14:50
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Кречмаровская Наталия

Время пробуждения или хронотип играет важную роль в нашем физическом и психическом здоровье. Люди традиционно делятся на два основных хронотипа: "жаворонки" (утренние типы) и "совы" (вечерние типы). Понимание того, как эти хронотипы оказывают влияние на психику, может помочь нам улучшить свое самочувствие и продуктивность.

Как время пробуждения влияет на психику: главные отличия "сов" и "жаворонков"

Иллюстративное фото

1. Воздействие на настроение и эмоциональное состояние:

Жаворонки: Обычно чувствуют себя более энергичными и положительными утром. Они склонны к более стабильному настроению в течение дня.

Совы: Могут чувствовать себя вялыми и раздражительными утром. Их настроение улучшается вечером, когда они ощущают прилив энергии.

2. Воздействие на когнитивные функции:

Жаворонки: Имеют лучшую концентрацию и память утром.

Совы: У них лучшая концентрация и память вечером.

3. Воздействие на риск психических расстройств:

Исследования показывают, что "совы" имеют более высокий риск развития депрессии, тревожных расстройств и других психических проблем. Это может быть связано с тем, что их хронотип часто не отвечает социальным нормам, требующим раннего пробуждения.

"Жаворонки" имеют более низкий риск развития психических расстройств.

4. Воздействие на качество сна:

"Совы" часто испытывают трудности с засыпанием и пробуждением утром, что может привести к недосыпанию и ухудшению сна.

"Жаворонки" обычно имеют более регулярный и качественный сон.

5. Воздействие на производительность:

"Жаворонки" имеют пик производительности утром, тогда как "совы" — вечером.

Важно учитывать свой хронотип при планировании рабочего времени и других активностей.

Как адаптироваться к своему хронотипу:

  • Если вы "сова", старайтесь планировать свои самые важные задачи на вечер.

  • Если вы "жаворонок", старайтесь выполнять свои важнейшие задачи утром.

  • Создайте регулярный спящий режим, который соответствует вашему хронотипу.

  • Старайтесь получать достаточное количество солнечного света утром, чтобы помочь регулировать свой циркадный ритм.

Напомним, портал "Комментарии" писал, кто счастлив — "совы" или "жаворонки".




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