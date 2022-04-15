Как ужиться в одном помещении с большим количеством людей

Из-за боевых действий многие украинцы были вынуждены выехать в безопасные регионы. У кого-то была возможность снять комфортное жилье, а кому-то пришлось жить в одном помещение с большим количеством таких же переселенцев. Но как справиться с отсутствием личного пространства и не начать конфликтовать с окружающими?

Как жить под одной крышей с большим количеством людей (фото из открытых источников)

Психолог Ирина Тичина рассказала, что, к сожалению, война заставила нас пересмотреть свои приоритеты, поэтому комфорт и другие блага, к которым привыкли люди, отошли на задний план. На первом месте оказалось выживание и безопасность.

Если вам приходиться жить в "доме-рукавичке", тогда постарайтесь ужиться с другими людьми и не начать ссориться. А сделать это можно, следуя следующим правилам:

Забота

Убрать лишнюю тревогу, беспокойство и раздражение помогает забота и мысли о других, в основном детях и пожилых людях. Когда каждый будет пытаться помочь тому, кто рядом, то конфликтов и недоразумений не должно быть.

Личное пространство

Каждый имеет право на личное пространство, хоть в таких условиях, получить его достаточно проблематично. Но все же постарайтесь найти свой отдельный уголок, где вы можете побыть наедине с мыслями и просто отдохнуть от всего.

Делать то, что умеешь лучше всего

Предлагайте соседям свои услуги и демонстрируйте таланты. Кто-то может вкусно готовить, у кого-то получается разумно закупать продукты, а кто-то чудесно ладит с детьми. Попробуйте распределить обязанности.

Прощаем друг другу недостатки

У каждого человека есть недостатки и особенности характера, поэтому постарайтесь не обижаться на кого-то и не критиковать. Замечайте в других людях только хорошее.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что не стоит говорить людям, которые пострадали от войны.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!