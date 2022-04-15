Как ужиться в одном помещении с большим количеством людей

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Светлана Шкурупий
Из-за
боевых действий многие украинцы были вынуждены выехать в безопасные регионы. У
кого-то была возможность снять комфортное жилье, а кому-то пришлось жить в одном
помещение с большим количеством таких же переселенцев. Но как справиться с
отсутствием личного пространства и не начать конфликтовать с окружающими?
Как жить под одной крышей с большим количеством людей (фото из открытых источников)
Психолог
Ирина Тичина рассказала, что, к сожалению, война заставила нас пересмотреть
свои приоритеты, поэтому комфорт и другие блага, к которым привыкли люди, отошли
на задний план. На первом месте оказалось выживание и безопасность.
Если
вам приходиться жить в "доме-рукавичке", тогда постарайтесь ужиться с
другими людьми и не начать ссориться. А сделать это можно, следуя следующим
правилам:
Забота
Убрать
лишнюю тревогу, беспокойство и раздражение помогает забота и мысли о других, в
основном детях и пожилых людях. Когда каждый будет пытаться помочь тому, кто
рядом, то конфликтов и недоразумений не должно быть.
Личное пространство
Каждый
имеет право на личное пространство, хоть в таких условиях, получить его
достаточно проблематично. Но все же постарайтесь найти свой отдельный уголок,
где вы можете побыть наедине с мыслями и просто отдохнуть от всего.
Делать то, что умеешь
лучше всего
Предлагайте
соседям свои услуги и демонстрируйте таланты. Кто-то может вкусно готовить, у
кого-то получается разумно закупать продукты, а кто-то чудесно ладит с детьми. Попробуйте
распределить обязанности.
Прощаем друг другу
недостатки
У
каждого человека есть недостатки и особенности характера, поэтому постарайтесь
не обижаться на кого-то и не критиковать. Замечайте в других людях только
хорошее.
Ранее
издание "Комментарии" сообщало, что не стоит говорить людям, которые пострадали от войны.
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