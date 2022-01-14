Как стать счастливым: эксперты дали советы

В современном мире многие люди настолько сосредоточены на победе в крысиной гонке, что забывают о вещах, которые действительно важны в жизни. Первое и главное среди забытых граней жизни – это счастье. Мы сосредоточены на деньгах, на статусе, чтобы одеваться определенным образом, водить дорогую машину. Но все эти вещи, на которые мы тратим большую часть нашего времени и усилий, не всегда приносят счастье. На самом деле, они часто отвлекают от счастья, и, вероятно, именно поэтому так много очень успешных людей оказываются в терапии, лечении от зависимости, неудачных отношениях, пишет Psychology today.

Специалисты раскрыли секреты счастья (фото из открытых источников)

Специалисты говорят, что однозначного ответа о секретах счастья нет, но доктор Роберт Вайс привел несколько советов.

Перестаньте осуждать себя и других

К сожалению, наше общество очень субъективно. Весь мир очень занят тем, что говорит нам, как мы должны выглядеть, как мы должны одеваться, как мы должны вести себя и кем мы должны быть. Разве не было бы здорово, если бы это просто прекратилось, и мы были теми, кто мы? Чтобы это произошло, мы должны начать с того, чтобы дать передышку, потому что мы сами злостные нарушители. И если мы собираемся перестать судить самих себя, не должны ли мы тоже перестать судить других? Бонус: когда мы перестаем осуждать других, мы излучаем положительные флюиды, которые делают нас счастливее.

Выберите счастье вместо негатива

Авраам Линкольн однажды сказал: "Большинство людей настолько счастливы, насколько они решают". Слова Линкольна сегодня так же уместны, как и тогда. Мы являемся тем, что мы думаем. Если мы думаем о негативе, наше мировоззрение будет отражать это. Если мы решим думать положительно, это тоже проявится. Начинайте свой день с трех утверждений о счастье. Попробуйте такие утверждения, как "я счастливый человек", "я наслаждаюсь своей жизнью" и "эта жизнь-хорошая жизнь". Провозглашение этих и подобных утверждений вслух, глядя в зеркало хотя бы раз в день, не может не оказать положительного влияния. Это может показаться банальным, но если вы серьезно относитесь к счастью, вы попробуете это сделать.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что нужно сделать, чтобы в дом вошло счастье.

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